他大學畢業不上班靠投資月入兩百萬 女友要求「找正經工作」

投資一定有風險，如果做得好又賺大錢，那還需要工作嗎？男子在《Dcard》上表示「女友希望我出去工作」，他解釋目前已畢業一年，靠著從大學就累積的投資概念，他目前每月投資收入高達兩百萬，近日女友要求他「還是要找份正職工作」，男子認為投資也是一項專長，因此他發文詢問「該出社會累積工作經驗嗎」。

原Po是名大學畢業一年的男子，他從來沒有工作經驗，大學時期只有到外面打工。這一年來他靠著投資，近三個月平均月收約100多至200萬，原Po表示「雖然是弄投資（正當的），但我也認為是一個專長，可以算是非常穩定收入了，過去一個月最少也有50到60萬」。

不過，最近女友要求他到外面工作，女友認為「這些日子你（原Po）沒有累積你的經驗，你一要工作有什麼好工作可以做，我擔心的是你的未來」，原Po指出女友工作穩定經濟獨立，是一般的上班族，對自己生活很負責，除了一起出去玩以外，女友不會用到他賺的錢。

原Po解釋，他靠比特幣在市場上操作，目前存款已達1500萬，投資帳戶大概600萬，原Po表示「或許可以出去考個公務員或是當工程師（過去有接一些經驗），累積工作經驗，但我很明白薪水很難像這麼高，求問版上各位跟我分享想法，該如何做抉擇，近期常想這個問題還是非常困惑...」。

網友看完有人認為女友說得沒有錯，「其實現在有錢有閒，可以去巨匠之類的補習班好好精進自己」、「長遠看和最保險的作法，就是跟你女友講的一樣吧」、「有穩定的收入，在萬一賠錢的時候，也不至於太影響生活」、「通常伴侶會有一些內心的潛台詞沒說出來」、「除非你一輩子都可以靠投資生活，不然我認為你女友講的也沒錯」。

也有人建議原Po把投資當正業，「找個簡單的工作就好啦，投資為主工作為輔」、「請收下我的膝蓋，你一個月賺得比我一年的薪水還多」、「其實投資也是一個工作。畢竟國外也不少人環遊世界，平常靠投資賺錢的」、「去外面當社畜反而生活品質不佳，最糟可能連本業（投資）都弄不好」、「我其實蠻反對出去工作的欸，大家工作也是為了『賺錢生活』」。