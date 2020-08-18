修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

經濟部著手為「限電」超前部署，在「八一五大停電」三周年的前一日，悄悄公告修正「電源不足時期限制用電辦法」，新增第四條之一，因「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」，導致「國內電力供應預期發生嚴重不足時」，中央可以啟動緊急限電。本月初，經濟部對天然氣相關辦法也新增類似條款。

經濟部表示，根據「能源管理法」第十九條，經濟部在能源供應不足時，可以訂定能源管制、限制及配售辦法，因此衍生出「電源不足時期限制用電辦法」。

政治、經濟、戰爭、天災 可啟動限電

但時值外有兩岸關係緊張、美中貿易戰，內有環團力護大潭藻礁、中火重啟等爭議，限電原因卻新增「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」，引發關注。

經濟部表示，現行規定主要針對「一般性電源不足」為原則，對於「重大因素所致的電力供應嚴重不足」，並沒有明確規定，因此擬新增該辦法第四條之一，明定經濟部於「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」而預期發生電力供應嚴重不足時，可實施緊急限制用電管制措施。

能源局官員：若啟動會提前一天宣布

此時新增這條法規，是否「別具意義」？經濟部能源局官員指出，上次修正辦法已是十五年前，訂定本辦法時為民國八○年代台灣經濟快速起飛、但供電相對缺乏時期，與現在不同；且現行法規對於重大因素導致缺電的措施模糊，因此才新增條文，讓政府因應有法可據，若要啟動，也會提前一天宣布，讓用戶提早因應。

台電主管：上下都不知新增這條法規

不過，肩負穩定供電責任的台電，卻對經濟部修正辦法不知情。針對為何選在這個時機、緊急限電要怎麼限、政治或經濟因素如何造成供電不足，台電主管表示，「不清楚」、「問遍上下都不知道要新增這條法規」，台電在此前很可能沒有參與討論、被徵詢，「看新聞才知道」。

「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」的成立要素為何？經濟部官員則舉例，新冠肺炎疫情蔓延全球，若因疫情緣故，導致天然氣等發電原料無法順利進口，將嚴重影響發電量，就有可能啟動緊急限制用電管制措施。

限電方式可能先從契約用電超過五千瓩的工業用戶開始限電，最後才會到家庭用電等一般用電戶，且限電時間每段最多五十分鐘，以降低衝擊。至於「政治、經濟、戰爭、天災」及相對應緊急限制用電管制措施該如何定義，官員說，後續會再訂出子法。