綠電供台積「全台買下來也不夠」

台積電去年全球用電量高達一四三．三億度，對照當前台灣再生能源發電約一四○億度，經濟部直言，當前台灣綠電根本不夠台積電用，恐要等到離岸風電建置後，才能滿足。

今年是台灣綠電交易元年，經濟部標檢局「綠電憑證交易平台」正式上路，並完成第一批綠電轉供交易。雖然首批交易張數逾萬張，共有十三家業者參與，但有九九．七％由台積電買走。經濟部工業局說，台灣綠電需求以台積電為大宗，其餘總和甚至不及台積電的「零頭尾數」。

台積電日前宣布，成為全球第一家加入全球再生能源倡議組織的半導體企業，承諾二○五○年將百分之百使用再生能源。今年七月初，台積電一口氣包下了沃旭兩大風場商轉後未來廿年的發電量，估年發三四．五億度，創下全球最大單筆綠電售購電交易紀錄。

沃旭並未揭露台積電買電價格，不少離岸風電業者透露，雖已與台積電及其他廠家洽談綠電交易，但憂心在台積電、沃旭龐大交易下，綠電價格恐有天花板效應。

台積電未來需要多少綠電，不僅各界關注，也是綠能商機的看點。根據台積電企業社會責任報告書，二○一九年，包括台灣廠區、WaferTech、台積電（中國）、台積電（南京）、采鈺公司，全球能源消耗量為一四三．三億度，比五年前成長了五十四．一二億度，近五年每年平均年增十二．五%。

熟悉產業官員坦言，「其實台積電需要超多綠電，可能全台灣的買下來都不夠他用」。經濟部工業局表示，當前台灣綠電確實「供不應求」，主因當前離岸風電尚未建置完全。

經濟部說，據能源局電力供需規畫，在二○二五年將會有六一七億度的再生能源發電量。