聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍疑：供電拉警報 綠籲：綠電攤風險

聯合報 / 記者蔡晉宇鄭媁／台北報導
經濟部上周四新增因「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」，中央可以啟動緊急限電。記者黃義書／攝影
經濟部上周四新增因「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」，中央可以啟動緊急限電。記者黃義書／攝影

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，增加因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素，致國內電力供應不足時，可啟動緊急限電管制措施。國民黨立院黨團總召林為洲質疑，現行法律對限電措施已有規範，經濟部此舉動不免讓人懷疑，是否電力又有預期性不足的狀況。

民進黨立委洪申翰則呼籲，政府在做電力風險管理的同時，也該同步加強再生能源，建立更多分散式能源，來攤提能源供應風險。

林為洲指出，現行本來就有針對電源不足的相關限電措施，如今又在子法明確訂定，「聽起來怪怪的」，不免令人懷疑，是否又出現電力有預期性不足的狀況。

林為洲說，隨著美中關係過招、台海局勢升高等國際情勢，經濟部此刻推出修法，時機點確實容易引人聯想；但國民黨團也要質疑，政府在風力、綠能發電花那麼多錢，是否有電力供應接續不上的問題？成效、執行力都有待檢討。

洪申翰表示，經濟部此次修法為風險管理的措施，能理解我國在面對政治、天災等不確定因素影響下，的確需要預先設想在哪些特殊的狀況下，賦予政府特別的權力來做能源的有效管控。

洪申翰說，面對能源供給的不確定性，除了中央管制措施外，也應思考如何達到區域的能源自主，若能持續發展再生能源到達一定程度，透過區域串連達到該區域的能源自給自足，將可減少大型電廠遭遇突發狀況停擺時，所面臨的能源供給風險。

時代力量立委陳椒華也表示，國內目前仰賴的大型電網在面對戰爭、天災時，的確有可能一顆飛彈就癱瘓了大半部的用電，政府應多鼓勵民眾在居家設置太陽能板等綠能發電，除了降低面對限電的風險，製造乾淨的能源更有環保上的意義。

限電 林為洲 再生能源 美中關係

延伸閱讀

「一分鐘都不能缺電」 台積電多管齊下保供電

蔡英文說非核不缺電 羅智強：數字騙局

經濟復甦有望 台電準備好了嗎

經濟部預告修正限電辦法 增戰爭、天災、政治因素

相關新聞

修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

經濟部著手為「限電」超前部署，在「八一五大停電」三周年的前一日，悄悄公告修正「電源不足時期限制用電辦法」，新增第四條之一...

觀察站／政治限電 空白授權下的便宜行事

沒有對外發布消息、沒有與台電討論，經濟部上周靜悄悄地修法，在十五年未動、也沒有人抗議的「電源不足時期限制用電辦法」中，突...

藍疑：供電拉警報 綠籲：綠電攤風險

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，增加因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素，致國內電力供應不足時，可啟動緊急...

環團轟打假球：以政治之名恐變無限上綱

經濟部擬修「電源不足時期限制用電辦法」，可用政治因素啟動限電措施。民間團體批評，政治定義過於廣泛，未來可能無限上綱甚至動...

黃士修批修法：掩蓋非核家園的政治缺電

針對經濟部修正「電源不足時期限制用電辦法」，「以核養綠」公投領銜人黃士修質疑，該修法表面解讀是為二○一七年的八一五大停電...

綠電供台積「全台買下來也不夠」

台積電去年全球用電量高達一四三．三億度，對照當前台灣再生能源發電約一四○億度，經濟部直言，當前台灣綠電根本不夠台積電用，...

啓動緊急限電 擴大適用

經濟部8月14日悄悄公告修正《電源不足時期限制用電辦法》，納入戰爭、天災與政治等因素，主管機關得啟動緊急限電。

全台綠電 不夠台積用

台積電去年全球用電量就高達143.3億度，對照當前台灣再生能源發電約140億度，經濟部直言，當前台灣綠電根本不夠台積電用...

首批綠電憑證交易 台積電買了99.7%

2020年是台灣綠電交易元年，經濟部標檢局「綠電憑證交易平台」在今年正式上路，並完成第一批綠電轉供交易。首批交易張數逾萬...

南科新廠用電 比苗栗縣多

半導體業用電量大，全台灣2019年的產業用電，超過三成使用是來自於「電子零組件製造業」。台電統計，台積電南科新廠用電量高...

熱門新聞

董事捲入全台最大洗錢案 亞果遊艇發聲明澄清

70年老牌美琪藥皂被迫更名 因一字不得出現

郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張

台積電5奈米產能 傳本季擴至7萬片

運價強強滾！長榮目標價 外資喊16元

華新投資上億置熔噴布產線 盼口罩成本下降回饋消費者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。