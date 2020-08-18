藍疑：供電拉警報 綠籲：綠電攤風險

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，增加因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素，致國內電力供應不足時，可啟動緊急限電管制措施。國民黨立院黨團總召林為洲質疑，現行法律對限電措施已有規範，經濟部此舉動不免讓人懷疑，是否電力又有預期性不足的狀況。

民進黨立委洪申翰則呼籲，政府在做電力風險管理的同時，也該同步加強再生能源，建立更多分散式能源，來攤提能源供應風險。

林為洲指出，現行本來就有針對電源不足的相關限電措施，如今又在子法明確訂定，「聽起來怪怪的」，不免令人懷疑，是否又出現電力有預期性不足的狀況。

林為洲說，隨著美中關係過招、台海局勢升高等國際情勢，經濟部此刻推出修法，時機點確實容易引人聯想；但國民黨團也要質疑，政府在風力、綠能發電花那麼多錢，是否有電力供應接續不上的問題？成效、執行力都有待檢討。

洪申翰表示，經濟部此次修法為風險管理的措施，能理解我國在面對政治、天災等不確定因素影響下，的確需要預先設想在哪些特殊的狀況下，賦予政府特別的權力來做能源的有效管控。

洪申翰說，面對能源供給的不確定性，除了中央管制措施外，也應思考如何達到區域的能源自主，若能持續發展再生能源到達一定程度，透過區域串連達到該區域的能源自給自足，將可減少大型電廠遭遇突發狀況停擺時，所面臨的能源供給風險。

時代力量立委陳椒華也表示，國內目前仰賴的大型電網在面對戰爭、天災時，的確有可能一顆飛彈就癱瘓了大半部的用電，政府應多鼓勵民眾在居家設置太陽能板等綠能發電，除了降低面對限電的風險，製造乾淨的能源更有環保上的意義。