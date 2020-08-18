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觀察站／政治限電 空白授權下的便宜行事

聯合報 / 本報記者黃有容
從三年前的「八一五大停電」後，蔡政府的「非核家園」就走不出陰霾。圖／聯合報系資料照片
從三年前的「八一五大停電」後，蔡政府的「非核家園」就走不出陰霾。圖／聯合報系資料照片

沒有對外發布消息、沒有與台電討論，經濟部上周靜悄悄地修法，在十五年未動、也沒有人抗議的「電源不足時期限制用電辦法」中，突然新增因應「重大因素所致的電力供應嚴重不足」的措施，所謂重大因素，竟出現意義曖昧的「政治」、「經濟」。什麼樣的政經因素會使供電不穩？著實令人好奇，政黨輪替會造成缺電嗎？或是，經濟太好讓電力供應出問題？

民進黨政府全面執政以來，為了避免遭受外界抨擊不守法，因此往往挾帶立法院的人數優勢，強渡關山通過一些法案和預算。以最近期的防疫預算來說，立法院直接並授權行政院未來可視疫情需要最高再編一筆高達兩千多萬的經費，就是一種空白授權。

如今，民進黨政府又如法炮製，準備修改「電源不足時期限制用電辦法」，並且增訂政治的因素可以直接限電，也是希望取得法理上的授權，這種便宜行事的背後，卻是充滿著諸多算計。

自從三年前的「八一五大停電」過後，蔡政府的「非核家園」就走不出陰霾。帶著各界對供電穩定的不信任，每年經濟部能源局、台電的最高宗旨，彷彿就是讓全年看起來都亮起「供電無虞」的綠燈；經濟部長王美花更是甫上任就打包票，到二○二七年都沒有問題。

但是，在台電「前程似錦」的供電狀態下，能源專家揭露過好幾個隱形瘡疤，包括明年核二廠一號機就要除役，屆時的電力缺口誰來補？太陽光電就算補上尖峰用電量，也無法穩定電力，那麼「備轉容量率」是否將亮起黃燈，甚至更差？

另外，中油第三座液化天然氣接收站爭議不斷，環保與發展兩種價值仍持續拔河，三接是否能趕上預定排程，沒人說得準，成為另一個「地雷」。同時，離岸風電業者被爆出進度大幅落後，走下綠能神龕的風險，不斷升高。

紙終究包不住火，當外界不再全然信任經濟部的「綠燈大餅」，當越來越多人發現這些潛在問題，也許現在就製造一個「台階」，留給幾年後自圓其說。

緊急限電措施的出現，無法被想像該怎麼定義的「政治」、「經濟」因素，其留下的空白，或許就是「預防針」。下一次台灣出現全台限電，大眾可能不會知道真正的原因，只以為是哪些政治活動「連累」了供電、或以為經濟的大好或大壞，理所當然會讓台灣缺電，在供電議題上，台灣人民未來還能看到多少真相？

台電 限電 停電 核二 非核家園

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