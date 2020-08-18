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逃出外役監 與前妻爭執想不開？
台南明德外役監獄受刑人連三榮本月十四日趁監外自主作業時逃逸，警方翌日圍捕仍被脫逃，刑事局昨天發布要犯查緝專刊。涉開車載送連男的前妻洪姓女子，依藏匿人犯罪嫌函送。
警方調查，五十九歲的連三榮，父親節放假三天，與年初離婚的五十一歲洪姓前妻、子女團聚，連和前妻起爭執，一度氣到想打人被勸阻，最後按時返監，但十四日下午到山上螺絲工廠工作時，趁倒垃圾機會逃逸。
警方第二天到洪女住處附近埋伏，發現連坐上洪女的車而一路跟監，繞行返回新營時遇到當地員警路檢，連換座開車，高速倒車，員警開兩槍射破左後輪胎仍被連突圍離去。連最後駕車失控側翻田埂，留下前妻跳進路旁灌溉大圳逃逸。
連十六日聯絡洪女轉告警方將出面投案，但未現身。親友說，連六月首次申請假釋被駁，加上與前妻爭執心情不好，種種因素才想不開。
獄方指出，連三榮是「一級受刑人」，表現良好，五月開始外出到螺絲工廠「自主監外作業」，是少數外出到工廠工作無需監控受刑人；已三次放假返家，都按時回監。
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