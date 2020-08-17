明德外役監獄受刑人逃獄 矯正署派員釐清動機
台南明德外役監獄受刑人連三榮14日逃獄。矯正署發言人蔡永生表示，連男為一級受刑人，每月可申請一次三天二夜返家，10日才回監，為釐清逃獄動機等，已派視察至外役監了解。
台南警方調查，59歲的連三榮在14日從明德外役監獄搭車到螺絲廠上班後失蹤，且在15日新化警分局員警深夜圍捕時脫逃。警方逮捕當時涉嫌開車接應的洪姓前妻，今天將依便利脫逃罪嫌函送台南地檢署。
蔡永生今天告訴中央社記者，連男目前是一級受刑人，每天可以接見，每個月都能申請一次三天二夜放假返家，最近一次為8日返家並於10日回監；台南明德外役監獄14日有通報連男逃獄，已派視察至外役監獄，與獄方一起釐清逃獄動機等。
蔡永生表示，連男殘刑還有2年多，逃獄行為將使其縮刑遭撤銷，至於逃獄行為及期間犯罪，是否構成脫逃、妨害公務等罪由轄區檢警偵辦認定。
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