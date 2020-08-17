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警防逃脫 留置室設鐵籠關犯嫌

聯合報 / 記者曾健祐／桃園報導
一名慣竊上月在龜山警分局偵查隊用迴紋針打開手銬、腳鐐險脫逃，警方事後加裝鐵籠圍欄，亡羊補牢。 記者曾健祐／翻攝
一名慣竊上月在龜山警分局偵查隊用迴紋針打開手銬、腳鐐險脫逃，警方事後加裝鐵籠圍欄，亡羊補牢。 記者曾健祐／翻攝

林姓通緝犯靠地上撿到的迴紋針撬開手銬、腳鐐，脫逃手法宛如電影情節；警方說，現今手銬活動範圍小，且有安全插梢，一般人靠迴紋針、鐵絲要打開手銬、腳鐐很困難；犯嫌是慣竊，應是具開鎖專業才會成功。

龜山警分局事後在留置室加裝一層鐵籠圍欄並上鎖，且犯人一律雙手上銬、穿橘色背心辨識，亡羊補牢；不過仍有員警憂心公發手銬款式一致，鑰匙通用，鎖頭設計太簡單，遇上開鎖高手恐怕還是銬不住人犯。

警方說，防範掙脫可採雙手反銬，但人犯須簽名、按指紋，多數仍會銬在前面方便活動；防止人犯脫逃有很多環節要注意，戒具只是其一，過去就曾有人預謀脫逃，被逮前自備鑰匙。因此搜身、戒護等作為都要留意，員警本身的警覺心尤其關鍵。

資深刑警指出，依警械使用條例規範，公發手銬製造業者得經警政署授權，規格一樣，每副手銬鑰匙都是同一把；舊款手銬中間由鏈條連接，雙手活動範圍大，新款縮短雙手腕距離，減少活動範圍避免掙脫，手銬都附有安全插梢，壓下可完全鎖死。

員警認為，單靠迴紋針、鐵絲連續打開手銬、腳鐐不容易，實務上案例不多，研判林姓犯嫌長期偷車、闖空門，是職業小偷，具開鎖專業。

警察機關抓到人犯一般會先搜身，進入拘留室則須取下身上物品包括項鍊、手表甚至是眼鏡等；早年曾發生嫌犯用眼鏡架尾端打開手銬，還曾有人戒指太緊沒拔，進拘留室取下吞肚送醫，員警均被懲處。

警察 通緝

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