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赤膊男亂棍打死老翁 被捕後胡言亂語

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣報導
陳男赤裸上身手持92公分長棍。 記者陳弘逸／翻攝
陳男赤裸上身手持92公分長棍。 記者陳弘逸／翻攝

屏東縣內埔鄉七十五歲鍾姓老翁前天在家門前為電動機車充電，突遭鄰居五十一歲陳姓男子持長棍猛擊，頭部、雙腳大量失血，送醫不治；陳行凶後逃逸，還一度企圖縱火燒車，被捕後胡言亂語。警方依殺人等罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

警方調查，死者和凶嫌的家相隔約五十公尺，雖是鄰居，但平常少互動，不打招呼，也未發生過爭執；前天上午九點多，陳赤裸上半身，右手拿書本、左手持九十二公分長棍，走向鍾家，鍾姓老翁當時坐一旁等電動機車充電，陳二話不說朝鍾頭部猛打，連續猛擊十八下。

當時鍾姓老翁的孫女在家中，隔著紗門目睹過程，嚇得尖叫，見陳行凶逃逸後立刻報警；警方趕到將老翁送醫，但因頭部重創，搶救不治。

警方透過監視器畫面追查，發現陳行凶後返家騎車到附近，點燃手上書本試圖縱火燒一輛機車，縱火未成，隨後又返家。

警方隨即到陳家逮人，陳未反抗，但胡言亂語，被依殺人、公共危險罪嫌移送，檢方聲押獲准。

被害人家屬悲憤難平說，與凶嫌住家相隔不遠，但平常幾乎不來往，也沒糾紛，凶嫌抓狂傷人害命，他們不解也無法接受。

據了解，陳姓男子是板模工，家中有臥病在床八旬老父和一名哥哥；鄰居說，陳領有身心障礙手冊，精神狀況不穩，常妨害安寧，也曾與鄰居發生糾紛，是社區的頭痛人物。

殺人 縱火 老翁 火燒車

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