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慶富詐貸63億案 陳慶男重判25年

2019-09-28 00:12聯合報 記者林伯驊賴郁薇／高雄報導

慶富董事長陳慶男詐貸案，高雄地院昨判他有期徒刑廿五年，併科罰金一億零五百萬元 。...
慶富董事長陳慶男詐貸案，高雄地院昨判他有期徒刑廿五年，併科罰金一億零五百萬元 。 圖／聯合報系資料照片
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承造海軍六艘獵雷艦案的慶富公司，因財務不佳而利用虛偽增資等方式向多間銀行詐貸六十三億元，高雄地方法院昨天依銀行法詐欺取財罪等七罪，判董事長陳慶男廿五年徒刑、併科罰金一億零五百萬元，另依違反銀行法裁罰慶富公司兩億八千萬元，可上訴。

簡良鑑求刑20年 一審判6月

其他被告部分，陳慶男妻子陳盧昭霞犯未實際繳納股款罪判刑一年半，慶富前執行長簡良鑑當初被檢方認定是詐貸案共犯、求刑廿年，但只被依業務登載不實罪判半年、得易科罰金。慶富顧問李維峰、法人慶洋投資及慶峯水產均獲判無罪。陳慶男次子陳偉志被起訴後棄保潛逃，通緝中。

陳慶男委任律師李育禹回應「判廿五年實在太重，一定會上訴！」收到判決書後跟當事人討論如何處理。

雄檢表示待收到判決書，再決定是否上訴。由於慶富公司及陳慶男名下多數資產已被查扣，且負高額債務，未來即使判決定讞，罰金能執行多少是一大問題。

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判決指出，慶富資本額原僅五億三千萬元，根本無能力承擔獵雷艦鉅額標案，陳慶男夫妻將公司貨款或籌借的資金，兩度由另間慶洋投資佯裝增資給慶富股款，共十億七千萬元，增資後使第一銀行答應籌組聯貸案。

合議庭指出，慶富未取得聯貸案前，就無力負擔獵雷艦標案鉅額的履約保證金、預付款還款保證金及支付設備供應商的款項，陳慶男卻鋌而走險與陳偉志、韓籍梁姓男子共同以紙上公司的假合約、發票，向元大、台中銀行、新光銀行及一銀高雄分行，詐貸過渡性融資十六億七千多萬元。

一銀等九間銀行雖成立聯貸案，慶富仍財務困窘，陳慶男等人再以相同手法向銀行團詐貸「購料周轉金」，並詐取第一銀行「建造專戶」內原本作為聯貸銀行債權擔保的存款，總計四十二億元，後來又再跟高雄銀行詐貸四億八千多萬。

合議庭發現，陳慶男與公司總計詐貸的六十三億多元，都輾轉匯回慶富或關係企業，供公司營運、償還其他借款等，其中仍有廿億三千多萬元未清償，宣告沒收。

檢方當初起訴指控簡良鑑為詐貸共犯、攜出慶富機密文件，但雄院合議庭認定簡只觸犯以境外公司發票，虛偽登載支付供應商的款項，企圖減少稅款支出的業務登載不實罪；李維峰原被控提供帳戶供洗錢，但合議庭清查發現匯入款項非重大犯罪所得，未構成洗錢罪。

慶富陳慶男詐貸洗錢陳偉志獵雷艦

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