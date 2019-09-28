棄保潛逃 陳慶男之子傳藏匿大陸

2019-09-28 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



陳偉志為慶富董事長陳慶男的次子。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 慶富公司前年八月爆出詐貸後，陸續遭銀行團宣告二○五億聯貸案違約，海軍也解約獵雷艦合約，財務無力再支應營運，形同倒閉；詐貸案關鍵人之一副董陳偉志去年五月棄保潛逃，外傳人藏匿中國大陸，檢調將他公告為重大經濟逃犯，但要捉拿返台受審難度高。

詐貸案爆發後，高雄地院前年接獲一銀等債權人聲請假扣押，同年十月前往查封位於高雄軟體園區內的慶富總部大樓，第一拍流標後，因慶富提異議之訴，暫停法拍。

慶富曾一度宣稱要繼續打造獵雷艦，但前年十月傳出員工遭欠薪，多次勞資調解不成立後，經濟部加工出口區管理處會勘後認定歇業；原本承包的開發、工程幾乎都已解約、停擺。

慶富公司目前在銀行帳戶所剩無幾，包括一筆美金十三餘元，另有一筆台幣一四○三元，五筆不動產也全遭查封。

慶富公司雖不服提告行政訴訟，高雄高等行政法院審理認為，慶富資遣半數以上員工，去年二月在職剩廿七人，公司內實際上空無一人、也未申報營業額，明顯因財務狀況無法營運，今年四月判敗訴，現仍上訴中。

據了解，高雄銀行與慶富自一九九二年開始往來，在慶富出事後，高銀曾遭多名高雄市議員批評「慶富簡直將高銀當自家銀行」。高銀前董事長張雲鵬今年到高市議會進行專案報告，承認「徵信做得不夠確實」，扣除擔保品後，仍有七億六千萬元列呆帳。

陳偉志在遭起訴後棄保潛逃，雄院原本裁定陳偉志等四名被告每天要向轄區派出所簽到，他卻在去年五月五日最後一次簽到便沒再現身，直到同月廿日雄院才察覺已失蹤十七天，開拘票要警方逮人，卻人去樓空。

雄院隨即發布通緝，調查局也將陳偉志資料登錄「逃犯線上查詢系統」。