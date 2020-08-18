香港特首辦收粉末恐嚇信 香港半月傳6宗郵包恐嚇案

特首辦公室昨天收到一封寫給特首林鄭月娥的內有白色粉末的恐嚇信，警方爆炸品處理課人員一度到場處理，初步證實粉末不含危險成分。警方已將案件列作刑事恐嚇交由中區警區重案組跟進，暫時無人被捕。

文匯報報導，僅在今年4月的半個多月內，已發生六宗涉及內藏不知名粉末或爆炸裝置的可疑「郵襲」案，當中包括香港文匯報、灣仔警察總部、胡忠大廈社會福利署等，均需召援警方爆炸品處理課人員處理。

另據明報報導，林鄭月娥昨接受央視旗下環球電視網（CGTN）訪問，回應被美國政府制裁時表示，制裁對她帶來不便，例如使用信用卡或會受限制，但認為意義不大，「在這個特殊的歷史時期，感到非常光榮，受到中央政府信任實施法律（港區國安法），維護主權」，又稱「愈多反對中國的人批評我們，就說明這部法律（港區國安法）愈有效」。

另外，美國要求由香港生產並出口到當地的產品，下月底開始要標示為「中國製造」，香港總商會總裁梁兆基稱，去年香港出口美國貨值只有約36億港元，對整體經濟影響不大，但對個別行業如珠寶業會有較大影響，批評美國做法是「無理的政治動作」，違反國際貿易慣例，香港必須向世貿組織投訴。他說即使出口貨品貼上「中國製造」標籤，但向美國申請來源證或報海關時，產地來源仍是香港，美國要求只會令港商申請出口文件時產生混亂，商家亦需時更換標籤。