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港通識課本 提新冠疫情 未提反修例運動

世界日報 / 香港新聞組／香港18日電

多間高中通識課本出版社昨日公開參與教育局「專業諮詢服務」，由教育局提出修訂內容意見。數本通識書經修訂後提及新冠病毒疫情，其中香港教育圖書公司課本提到新冠肺炎首先在湖北武漢爆發，並簡介本港的防疫措施，例如對內地封關、徵用地方作檢疫中心等。

明報報導，部分通識書緊貼時事發展，加入今年新冠病毒相關新聞例子，至於2019年爆發的反修例運動，5本「今日香港」單元通識書的修訂內容，僅教圖的通識書有提及，以「2019年的大型社會運動」一句描述事件。教協副會長、通識科教師田方澤稱，教師現實教學不可能不提，但目前整個氣氛下，教師本身已不太敢提及，如今教科書也沒有加入內容，相信會有老師因憂慮避而不談。

據報導，有通識書則修改關於內地公共衛生的內容。齡記出版有限公司在「公共衛生」單元，原版提到內地「部分官員為了個人仕途，延誤或隱瞞通報傳染病疫情」、「亦有地方官員收賄，包庇不法商人製作及出售問題食品」；修訂後該書新增資料，稱中央加強監管，「2019年全國食品安全抽檢的總體合格率為97.6%，有關問題明顯已得到改善」。該書修訂前，點名指中國有黑市販賣器官，亦有醫生向病人處方不必要的抗生素，以賺取回佣，相關內容現刪走。

黎智英 港版國安法

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