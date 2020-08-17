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周庭感謝民眾蘋果廣告「藏字」聲援 不忘提醒「撐蘋果」

聯合新聞網 / 綜合報導
周庭在自己的臉書上PO出香港《 蘋果日報 》全版廣告，並圈出「黎智英周庭無懼」的藏字，感動謝謝民眾的支持。圖擷自臉書
周庭在自己的臉書上PO出香港《 蘋果日報 》全版廣告，並圈出「黎智英周庭無懼」的藏字，感動謝謝民眾的支持。圖擷自臉書

港警奉行港版《 國安法 》日前大動作搜捕壹傳媒創始人黎智英父子，以及學運領袖周庭等10人，並且大舉搜查壹傳媒總部，分別以涉嫌洗黑錢及勾結外國或境外勢力逮捕。

拘捕超過24小時後，周庭完成保釋相關手續，並表示這次搜捕非常突然，也對拘捕理由不明所以，不過同時也受到香港民眾的支持與讚賞。對此，15日周庭在自己的臉書上PO出香港《 蘋果日報 》全版廣告，並圈出「黎智英周庭無懼」的藏字，感謝民眾的支持。

周庭在文中表示，謝謝民眾用《 蘋果日報 》的全版廣告聲援她和黎智英，從周庭PO出的照片中可見，該廣告是一首八行詩句，內容寫著「黎明臨前風凜冽、懷智藏勇逆風行、自古英雄風節峻、阿黨比周人神憤…」句句描繪出香港人為了民主自由無懼的精神，最後在文末Hashtag「香港兒女」。若仔細觀察會發現，從第一行第一個字到第七行的最後一個字有「黎智英周庭無懼」的藏字。

民眾的聲援讓周庭非常感動，但也不忘提醒香港民眾，還有其他被捕的朋友同樣也面臨諸多壓力和恐懼，需要大家的關注，最後再請大家一起「撐蘋果」記得買蘋果日報。

PO文一出後，立刻引來超過萬名網友關注，紛紛留言聲援「感謝妳依舊為港人奮鬥，好人一生平安」、「香港兒女，以你們為榮」、「不論是70後還是20後都要加油」、「真的是無畏無懼啊！一定要支持蘋果」、「撐周庭撐蘋果」、「香港人無畏無懼，為自由而戰，為公義而戰」。

黎智英 港版國安法

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