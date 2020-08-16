香港電台腰斬羅冠聰節目 港媒：高官下令

香港電台上月播放名為「2020立法會選舉延後之戰」的直播節目，訪問曾宣布參選立法會的前香港眾志創黨主席羅冠聰，節目隨後於凌晨重播中途被腰斬，明報引述消息來源指出，「停播」以及將節目網頁「下架」是署理副廣播處長陳敏娟下的令。廣播處長梁家榮則表示，港台製作的節目不應被人感覺是提供平台予涉違「港區國安法」的人講述其主張。

港台電視31台上月31日晚播出「2020立法會選舉延後之戰」，當晚多家傳媒引述消息稱，羅冠聰因涉違反港區國安法被通緝，但警方至今未公開證實。據了解，港台當日直播該節目期間，製作人員不知有消息稱羅被通緝，港台翌日凌晨重播該節目時將之腰斬，同時將節目自網站下架。

羅冠聰回應媒體查詢時表示，自己並無使用相關平台講述所謂違反港區國安法的主張，質疑香港電台是否自後不可採訪所有在港因港區國安法被捕的人，難以理解港台會有這種自我審查。

報導指出，港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，節目停播及下架屬管理層編輯決定，而預定9月1日離職的陳敏娟現正放假。伍曼儀表示，上周四內部會議有人提及該節目下架之事，梁家榮在會上表示，要謹慎因應港區國安法，港台製作的節目不應被人感覺是提供平台給涉違港區國安法的人講述其主張。伍不認為有關講法屬「自我閹割」，又稱港台並無設「黑名單」，只是因應羅在該節目的說話內容而作相關決定，強調港台不會抽起所有涉及羅冠聰的節目。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，警方從無正式公布羅冠聰涉犯港區國安法及通緝他，僅靠傳媒「放風」，若基於此而要將節目下架屬「嚴厲的做法」，懷疑是否政府向港台施壓。呂秉權表示，港台的決定暫難影響其他傳媒，但假若港台此舉背後有官方意志，其他傳媒往後自然會跟隨有關準則。