多名泛民人士稱被神秘人跟蹤 周庭受關注度遠超黃之鋒、許智峯

香港立法會議員許智峯昨（14日）於臉書（facebook）指出，連日來被神秘車輛跟蹤，車內有大量攝影器材，昨日當場揭發車輛後，對方企圖逃走未果，其間他曾被車輛撞及而報警，警方將案列作「交通意外有人受傷」，並於臉書專頁表示，確認車上司機及乘客均為記者。

近期不斷有民主派政界人士公開表示被神秘人跟蹤，包括早前因涉嫌違反「港版國安法」被捕的眾志前成員周庭及前秘書長黃之鋒，另有民陣召集人岑子杰、副召集人陳皓桓和前民間外交網絡發言人張崑陽等。該批人士被跟蹤的消息引來大批網友關注，令各人名字的搜尋量增加，《香港01》整合過去一天及一周的搜尋數據變化，發現網友最關注周庭疑被監視、其後再被捕一事，其名字的搜尋量在她獲准保釋後仍高居不下。

5名曾表示被跟蹤民主派人士過往7天的搜尋熱度。圖／香港01

多名民主派人士過去一周「自爆」被神秘人跟蹤或監視，從Google Trends數據可見，本月9日黃之鋒稱被私家車跟蹤，同日周庭表示有神秘人長駐其居所門口監視，加上翌日周庭被捕的消息傳出後，兩人名字的搜尋量均直線上升，升幅至周庭獲保釋外出後仍一直維持。從兩人名字的搜尋熱度高居不下，一方面與周庭被捕事件有關，另一方面相信是受到外國政黨或網民評論事件帶動。

5名曾表示被跟蹤的民主派人士過往一天的搜尋熱度。圖／香港01

至昨午（14日），張崑陽報稱被至少3名男子步行跟隨、許智峯晚上揭發遭神秘車輛尾隨，以及岑子杰及陳皓桓表示有黑衣人跟蹤後，連帶周庭及黃之鋒的搜尋量再次上升。而周庭更成為「被跟蹤」人士當中的熱搜王。

許智峯於昨晚被跟蹤他的車輛撞及，令其名字的搜尋量即時爆升，於當多個媒體直播警方處理車禍的時段達高峰期，而今晨再有傳媒報導事件，令他受到關注，但其名字的搜尋熱度在最高峰時仍不及周庭。張崑陽及岑子杰在搜尋熱度曾上升，但升勢持續時間較短，僅數小時便返回平日水平。

另外，由於黃之鋒、張崑陽及岑子杰等人曾表示，懷疑跟蹤他們的神秘人與執法部門，甚至是國安處有關，因此令「國安」再次成為網友關注重點。Google Trends數據顯示，「國安」的搜尋熱度繼本周8月10日黎智英與周庭等人被捕後再次反彈，熱度曾高達50分。

綜合以上數據，可見民主派人士表示被跟蹤一事確是受到網友關注，而周庭是年輕女生，其人生安全較易令人擔憂，她自稱被監視後不久，即遭警方高調拘捕，成為首位涉及國安法被捕的女子，故來國際社會關注，因而成為搜尋熱度最高的一人。同一時間，網友估計民主派人士被跟蹤，可能與執法部門有關，甚至直接將事件與「國安」掛鉤，因此相關用詞也被一併搜尋。

許智峯連日被不明車輛跟蹤，昨日揭發跟蹤時對方一度想逃走，後有員警到場處理。（香港01記者攝）

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文章授權轉載自《香港01》