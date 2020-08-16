寫詞贈羅冠聰 林夕被貼「港獨」標籤

香港著名作詞人、已經移居台灣的林夕8月6日在社交媒體Instagram改編早年為王菲填詞的《約定》歌詞。該歌詞被認為是贈予因港版國安法被通緝、目前流亡香港的前香港眾志創黨主席羅冠聰。歌詞隱喻羅冠聰現狀寫道："為了眾志要分離，荒謬的戲，要決心忘記，我亦記得起。明日天地，不必怕認不出是非，仍未忘跟你約定黑白沒有死，就算你去國胸懷，不敵天氣，你的親人都可認得你"。

羅冠聰隔日也在其臉書貼出他所改編的《約定》歌詞回應林夕："夢內相聚，怎相擁也只得默許，願未來失散再會感情勿變灰，就算我與你分離，不願舍棄，待那天微笑，我亦會一起"；"明日安定，可跟我走出絕境，仍為忘跟你約定假如未老死，就算你有百般愁，天妒英秀，有朝一日，終可再擁你"。貼文最後還標記了#林夕。

但兩人的"隔空對唱"引發中國網民不滿，痛批林夕與羅冠聰"沆瀣一氣"，質疑他是"港獨"。中國官媒央視更在微博賬戶上發表熱評，稱林夕誤解了"光榮"一詞，還質問"成功的作詞人林夕，難道真要在這條'帶偏別人也毀掉自己'的錯誤道路上，一直走下去嗎？"在央視點名林夕後，網上甚至出現傳言，林夕作詞的4000多首歌可能面臨下架。

對此，羅冠聰周六再次在臉書上貼文稱，林夕因贈其歌詞而遭央視狠批，更登上微博熱搜榜首，"可見北京操弄輿論之功力爐火純青"。他還寫道，"既然北京打算以抹黑孤立這些願意發聲的人，同路人更要互相扶助"，"在亂世中，各位都要保重"。

目前移居台灣的林夕，去年多次公開聲援香港"反送中"運動，還與台灣龐克樂團"滅火器"合作《雙城記》一曲力挺香港；2014年時林夕也曾經為"和平佔中"及"雨傘革命"中的《撐起雨傘》一曲填詞。

在林夕2019年聲援反送中運動後，他開始在中國"被消失"，許多由他作詞的曲目顯示的作詞人一欄被改為"佚名"。林夕本人則在今年5月接受香港電台訪問時表示，被"佚名"也是一種光榮，"我不相信世界上的黑暗永遠戰勝光明"。

《福音宣言》發起人突離港

在香港實施國安法後，香港民主派人士人人自危，繼羅冠聰等多名民主派人士出逃海外，越來越多的民主抗爭者選擇離開香港。

據立場新聞報道，曾發起《香港2020福音宣言》的牧師王少勇及楊建強已經離港。報道指出，由一群牧師及傳道人組成的"香港教牧網絡"此前曾發表《福音宣言》，稱"面對扭曲真相、操控媒體、埋沒真理的集權政治，教會拒絕一切的謊言，勇敢地指出政權的不是"。這部《宣言》遭到親中港媒《大公報》及《文匯報》批評是"向信仰群體滲透、洗腦，意圖策動分裂國家"。立場新聞報道稱，宣言發起人之一牧師陳恩明已證實，被點名批評的王少勇及楊建強因家人掛心及心理壓力而離開香港。

早在涉港國安法通過前，國際基督徒關懷組織（ICC）已對支持香港民主運動的神職人員安危表達擔憂。ICC指出，在國安法下，曾經支持香港民主運動的神職人員都可能被引渡至中國受審。

"鑑於北京曾表示將自去年六月開始的大規模抗議活動視為恐怖行為，認為呼籲香港脫離中國獨立的行為都將被視為煽動罪行，其他數百名公開反對香港政府的抗議新教領袖或基督教團體也可能面臨相同命運。"

北京在7月1日香港回歸紀念日前夕快速通過涉港國安法，理由是為了打擊"分裂國家、顛覆國家政權、從事恐怖活動以及勾結外國等嚴重危害國家安全的罪行"。

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