民主自由空間急劇收縮 香港人移民談何容易

第一次聽到《願榮光歸香港》這首歌，Pamela Lam 6歲的兒子就愛上了它。不管是在家裡，還是在大街上，他都愛邊玩邊唱。不過，自新國安法通過後，在公共場合唱這首歌卻有了風險。

鑑於香港的民主自由空間急劇收縮，擁有BNO護照，即英國國民（海外）護照的Pamela Lam很想和孩子一起全家移民澳洲或者英國，不過，擺在面前的問題卻是，經濟條件不允許。Pamela Lam是一名從事自由職業的設計師，全家月收入折合約4300美元。「我們衣食住行都沒有問題，但多的就沒有了。」她說，即便是移民到更近的台灣，也需要經濟實力。

許多香港人面臨同樣的問題。香港雖然有很多商貿、地產、金融界富豪，但仍有五分之一的家庭生活在貧困線以下。此外，香港樓價平均高達每平方近3.2萬美元，而港人月工資中位數折合不過2348美元。香港大學社會學教授葉兆輝（Paul Yip）表示，許多香港人生活不易，尤其是如果需要還房貸。他估計，香港有經濟條件移民的人大約只佔總人口的十分之一。

英國一家移民法公司（Mann's Solutions）的葉夫根尼．帕夫羅夫（Evgeny Pavlov）說，一家三口移民到英國估計需要1萬到1萬5000英鎊的費用，包括簽證、機票、交通、搬運家庭用品、租公寓等等。

究竟多少香港人考慮移民目前尚不清楚。不過，香港警方表示，申請警方出具無犯罪記錄證明的人在2014年至2019年之間增加了53%。無犯罪記錄證明通常是申請簽證時需要的文件之一。7月初，台灣開設了「台港服務交流辦公室」，旨在實踐「自由台灣撐香港」的承諾。據台灣內政部移民署統計，2019年到台灣居留的港人達5858人，較2018年增加4成以上。台灣方面稱，「台港服務交流辦公室」從揭牌到7月27日，總共收到超過1000次詢問，其中大多數和移民有關。

據英國方面的消息，截至2019年12月，持有效BNO護照的香港人為31萬4779人，比四年前增加了一倍多。香港居民中大約有300萬人有資格申請BNO護照。英國外交大臣拉布7月1日發表聲明，表示對於BNO持有者英國將會先提供5年的居留許可，這期間可以工作或讀書，5年後可以選擇申請長期居留許可，再過1年可以選擇入籍英國。英國內政大臣帕特爾7月22日還宣布，計劃2021年一月正式對持有BNO護照的香港公民開放入境英國簽證申請。聲明稱，對擁有BNO護照的香港人不設人數限制，無需通過技術移民考核，不設財力標准，也不需要滿足最低收入要求。不過，中國外交部立即回應稱，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

Pamela Lam說，她已經在考慮和6歲的兒子談談他喜歡的那首歌以及唱這首歌可能面臨的問題。「我相信思想是自由的，他也許只是個孩子，但已經知道對錯。我們不能成為自我審查的第一人。」

樂然/達揚 （據美聯社等）

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