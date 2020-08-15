快訊

MLB／確診球隊+1 紅人也傳球員檢測呈陽性

雨彈來了！ 午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

美國駐成都總領事館最後一「博」 中國網友：走好不送

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電
圖／擷自微博
圖／擷自微博

上一條動態停留在7月21日的@美國駐成都總領事館突然在8月14日發「最後一條微博」稱，「我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼」。這引發中國網友關注，有人回應：「走好不送。」

觀察者網報導，該微博稱，自開館以來的每一天，他們都在「與中國西南地區的人民一道，推動該地區的快速增長和發展……尋找促進兩國間貿易的機會，分享美國文化，並與中國社會的各個方面建立關係，以增進雙方相互了解。我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼」。

據報導，目前，上述微博帳號依然保留有相關認證，很多網友都在關注其何時撤銷認證，乃至註銷帳號。

對此，網友紛紛表示，「沒有你，西南會更好」、「蒼蠅說，這輛車跑這麼快全靠我在車廂扇」、「西南人民可不是和你們『一道』的，更談不上什麼友誼」、「沒有你，西南會更好」、「他對於好的定義跟我們不同」、「休斯敦領事館要是在社媒發這種在座各位肯定支持換成成都就是這樣有點好笑」、「本西南地區人民表示，滾好不送」。

此外，還有網友反問：「我國西南地區發展跟你有什麼關係？」

報導指出，此前，紐約時報曾坦誠表示，「北京下令關閉美國駐成都領館一事……令美國失去了收集新疆和西藏情報的一個重要外交前哨」。而前美國駐成都總領事穆恩也表示，這是美國在中國西部唯一的總領事館，對於美國「很重要」。

據報導，中國外交部發言人汪文斌早前曾在例行記者會上表示，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館。7月24日，中國外交部通知美方，關閉美國駐成都總領事館。

黎智英 港版國安法

延伸閱讀

日程安排衝突 美中第一階段協議會談延期

傳美國以色列將簽協議 5G網路建設排除中國

學者：中國發展仍需仰賴美 自知好漢不吃眼前虧

川普最新命令：字節跳動需在90天內出售在美所有資產

相關新聞

港版國安法大搜捕 沒預測到意外造富又造神

港警奉港版國安法，拘捕壹傳媒創始人黎智英父子、學生女領袖周庭等10人，再大舉搜查壹傳媒總部，其原因有多種說法，如美國制裁的刺激反應、港版國安法的揚威立萬等等。

「別買壹傳媒股票」 黎智英警告：會虧錢

擁有蘋果日報的香港傳媒大亨黎智英警告投資人，不要買進他旗下媒體帝國壹傳媒的股票，因為該公司的基本面無法支撐最近的上漲行情。儘管如此，壹傳媒14日股價又恢復漲勢。

美國駐成都總領事館最後一「博」 中國網友：走好不送

上一條動態停留在7月21日的@美國駐成都總領事館突然在8月14日發「最後一條微博」稱，「我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼」。這引發中國網友關注，有人回應：「走好不送。」

《蘋果》激起香港精神！前記者聲援「撐下去」

早上10時，200警員突然掩至壹傳媒大樓，以涉嫌違反《港區國安法》把創辦人黎智英和多名高層扣上手銬拘捕。新聞影片所見，警員在編採室桌面上左翻翻右翻翻，對搜查令列明的「不包括任何編採新聞材料」不屑一顧，也無視現場記者的抗議和質問。

美媒：Google停止直接回應港府索取資料要求

美國「華盛頓郵報」今天引述不具名知情人士報導，Alphabet公司旗下的谷歌（Google）將停止直接回應香港有關當局索...

美商會調查：港區國安法上路後 39%美企考慮撤離香港

「港區國安法」上路後，香港美國商會調查顯示，儘管多數在港美商仍計畫留在香港，但也有將近4成的美商正考慮撤離；另有75%的美商對香港的整體商業前景感到悲觀。

黎智英建議投資人：別買進壹傳媒股票 會虧錢的

擁有《蘋果日報》的香港傳媒大亨黎智英警告投資人，不要買進他旗下媒體帝國壹傳媒的股票，因為該公司的基本面無法支撐最近的上漲...

警獲搜查手機令 李柱銘等5人提司法覆覆核

民主黨創黨主席李柱銘等15名民主派早前被捕，其後被控去年8月至10月煽惑、組織和參與未經批准集結罪。李柱銘等5人早前就警方獲得法庭手令解鎖和搜查各人手機，提出司法覆核，認為警方的調查範圍過寬，要求法庭推翻手令。案件昨於高院審理。主審法官高浩文表示，部分覆核警方申請手令的案件，源於對警方不信任的問題，並宣布押後裁決，判辭將於月內頒布。

「撐蘋果」廣告增 黎智英獲釋後首直播：應不會被送中

被捕保釋後，壹傳媒創辦人黎智英公開直播當眾灑淚。蘋果日報印數減至十餘萬，新一波「撐蘋果」行動是支持者大刊廣告。

熱門新聞

敏感時機！美軍機迫近香港 駐港部隊發布飛彈演練警告

陸外交部：軍演是針對當前台海形勢的必要行動

賀錦麗有中文名親中？環時：她參選中美關係恐火上加油

6歲童泳池溺水「長達三分鐘」 場內四名救生員皆無發現

印度媒體影片暗諷「習特勒」中嗆：不刪走著瞧

香江風情／商界遭制裁 香港開始感受刺痛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。