美國駐成都總領事館最後一「博」 中國網友：走好不送

上一條動態停留在7月21日的@美國駐成都總領事館突然在8月14日發「最後一條微博」稱，「我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼」。這引發中國網友關注，有人回應：「走好不送。」

觀察者網報導，該微博稱，自開館以來的每一天，他們都在「與中國西南地區的人民一道，推動該地區的快速增長和發展……尋找促進兩國間貿易的機會，分享美國文化，並與中國社會的各個方面建立關係，以增進雙方相互了解。我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼」。

據報導，目前，上述微博帳號依然保留有相關認證，很多網友都在關注其何時撤銷認證，乃至註銷帳號。

對此，網友紛紛表示，「沒有你，西南會更好」、「蒼蠅說，這輛車跑這麼快全靠我在車廂扇」、「西南人民可不是和你們『一道』的，更談不上什麼友誼」、「沒有你，西南會更好」、「他對於好的定義跟我們不同」、「休斯敦領事館要是在社媒發這種在座各位肯定支持換成成都就是這樣有點好笑」、「本西南地區人民表示，滾好不送」。

此外，還有網友反問：「我國西南地區發展跟你有什麼關係？」

報導指出，此前，紐約時報曾坦誠表示，「北京下令關閉美國駐成都領館一事……令美國失去了收集新疆和西藏情報的一個重要外交前哨」。而前美國駐成都總領事穆恩也表示，這是美國在中國西部唯一的總領事館，對於美國「很重要」。

據報導，中國外交部發言人汪文斌早前曾在例行記者會上表示，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館。7月24日，中國外交部通知美方，關閉美國駐成都總領事館。