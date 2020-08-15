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「別買壹傳媒股票」 黎智英警告：會虧錢

世界日報 / 香港新聞組／香港15日電
香港傳媒大亨黎智英警告投資人，不要買進壹傳媒的股票。Getty Images
香港傳媒大亨黎智英警告投資人，不要買進壹傳媒的股票。Getty Images

擁有蘋果日報的香港傳媒大亨黎智英警告投資人，不要買進他旗下媒體帝國壹傳媒的股票，因為該公司的基本面無法支撐最近的上漲行情。儘管如此，壹傳媒14日股價又恢復漲勢。

黎智英14日接受彭博電視採訪時表示：「收入很少的人只想表達自己的憤怒並表示對我們公司的支持」，「每個人都買一點。就會很龐大了，並且推高股價。我告訴人們『不要這麼做，不要這麼做，因為會虧錢的』」。

不過，黎智英的警告沒有效果。壹傳媒股價14日一開盤一度飆升42%，延續本周大幅起落的走勢，10時過後便一直往下瀉，收升5.26%，報0.4港元，成交約2.1億港元（約2709萬美元）。此前，香港警方10日依據港版國安法逮捕媒體大亨黎智英，而香港人為表達對黎智英的支持，一路買進壹傳媒的股票。結果，壹傳媒兩天內瘋漲11倍。

黎智英還排除利用股價飆升至高檔增發股份的可能性，他說，這樣的融資方式對公司而言是「非常不誠實的方式」。黎智英還表示，他沒有計畫撤出對其媒體帝國的投資，如果他被判有罪，公司業務「將在沒有他的情況下繼續」。

黎智英 港版國安法

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