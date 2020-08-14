警獲搜查手機令 李柱銘等5人提司法覆覆核

民主黨創黨主席李柱銘等15名民主派早前被捕，其後被控去年8月至10月煽惑、組織和參與未經批准集結罪。李柱銘等5人早前就警方獲得法庭手令解鎖和搜查各人手機，提出司法覆核，認為警方的調查範圍過寬，要求法庭推翻手令。案件昨於高院審理。主審法官高浩文表示，部分覆核警方申請手令的案件，源於對警方不信任的問題，並宣布押後裁決，判辭將於月內頒布。

明報報導，5名申請人依次為李柱銘、支聯會副主席何俊仁、立法會前議員區諾軒、民主黨元老單仲偕及楊森。答辯人為東區裁判法院主任裁判官和警務處長，裁判官按慣例不出席聆訊。案件由法官高浩文和李運騰共同審理。

據報導，代表申請人的資深大律師彭耀鴻表示，警方手令沒列明特定時間、地點等資料，質疑警方的搜查範圍過寬。他形容執法部門面對濫權的「引誘」很大，法庭須從中監察，警方亦應更詳細交代搜查範圍。

報導稱，彭耀鴻稱，警方的搜查應受規範，目前科技容許警方以關鍵字初步搜查，避免接觸與案件無關的內容。彭又表示，警方在本案轉介至區域法院時才申請手令，反映有關搜查沒迫切性，裁判官不應單方面聽取警方的申請便批出手令。

報導說，代表警務處長的資深大律師莫樹聯則表示，警方的調查須有效和有誠信地進行，故法庭應確保調查過程有一定的靈活性。假如申請人認為有關搜查不合理，大可事後提出覆核。

報導引述法官高浩文表示，部分覆核警方申請手令的案件，源於對警方不信任的問題，法庭只能處理涉案手令是否合法的議題，並宣布月內頒判辭。