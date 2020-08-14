「撐蘋果」廣告增 黎智英獲釋後首直播：應不會被送中

被捕保釋後，壹傳媒創辦人黎智英公開直播當眾灑淚。蘋果日報印數減至十餘萬，新一波「撐蘋果」行動是支持者大刊廣告。

黎智英10日被以港版國安法拘捕，獲准保釋後，昨天早上首度進行網上直播，其間提到香港和國際對他的支持，一度激動哽咽落淚。

黎智英說，他被捕約40個小時中，大部分時間都在等待，其間曾轉到不同警署，原因為錄口供時警署一度停電及指紋機器出現問題，但過程與一般拘捕無異。他認為，拘捕及負責調查他的警方國安處人員均為香港人，相信他自己和同案其他人現階段不會「被送中」審訊，但不排除日後會被送回內地。

他又說，這次被捕是第一次被戴上手銬，但「手在手銬下無一刻覺得自己被屈辱」，香港是他的家園，他自認在為這個地方做對的事。

有消息說，蘋果日報已大幅減低印數，但仍為過往印數的1倍近14萬份。在香港報攤和超商，蘋果日報上架數最多，購買者也最多。

蘋果日報支持者已響應號召用買廣告表達支持。蘋果日報長期已不見商家廣告，但昨天廣告大增，但多數是「撐蘋果」廣告，如一群天主教徒署名，整幅廣告就是一個「撐」字；又如一個泳裝廣告，除了泳裝美女和商用二維碼，突出「來自台灣、齊撐蘋果」八字，並有一行「台北、台中、高雄、香港」的中英文。

昨壹傳媒股價再度向下，收市股價報0.38元（港幣，下同，約0.049美元），跌逾41.5%，成交額逾2.7億元（約3483萬美元）。

香港中央結算系統最新更新數據顯示，壹傳媒在周一倉位變化中，壹傳媒最大淨買入券商，有兩大中資中介人、散戶數目龐大的富途證券、中銀香港。與之相反的，是美資行盈透（Interactive Brokers）倉位減幅最多，同屬美資花旗、渣打銀行名列三大減倉的證券行之列。

黎智英等入稟要求警歸還資料

警方國安處10日以涉嫌干犯國安法和串謀詐騙等罪名拘捕黎智英三父子及壹傳媒四名高層等十人，並搜查壹傳媒大樓及檢走25箱證物。文匯報報導，黎智英等人及相關公司昨日入稟高等法院，就被檢取的文件是否涉「法律專業保密權」等問題向法庭尋求指示及裁決，並要求頒令警方向九名原告歸還所有受「法律專業保密權」保障的資料，及警方在手令權限外取得的資料和任何新聞材料。