美商會調查：港區國安法上路後 39%美企考慮撤離香港
「港區國安法」上路後，香港美國商會調查顯示，儘管多數在港美商仍計畫留在香港，但也有將近4成的美商正考慮撤離；另有75%的美商對香港的整體商業前景感到悲觀。
南華早報報導，154家接受調查的美商中，約39%表示，「港區國安法」更多細節揭露後，它們已有將資本、資產或業務撤出香港的計畫，較7月調查的35.5%還高；其餘61%的美商表示，沒有撤離香港的計畫。
在個人層面來看，53%的受訪者說，他們正在考慮離開香港，而有46%的人說沒打算離開香港。
調查於8月7日至11日進行，約有13%的香港美國商會會員受訪，逾半受訪企業總部在美國。
香港美國商會承認，因為引發爭議的「港區國安法」，美商考慮離開香港的趨勢變得更加明顯。「總之，與企業相較，更高比例的個人已考慮離開香港；考慮離開香港的美企中，約逾83%正在思考於中長期採取此行動。」
約44%的受訪美商說，它們現在比1個月前更加擔心6月30日上路的「港區國安法」，35%的美商說它們擔心的程度和之前差不多。受訪美商還說，「港區國安法」的適用範圍與執法缺乏明確性。
另有75%的美商對香港的整體商業前景感到悲觀。
調查稱：「對一些美商來說，模糊是中國法律的常態，並不意外；對另外一些美商來說，它們擔心這類模糊引發的寒蟬效應。」
超過55%的受訪美商最擔心在香港或本區域的長期競爭力，45%的美商憂心美國對特定產業實施制裁帶來的意外後果。
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