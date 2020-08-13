黎智英交保後… 壹傳媒股價跌41% 報分大減逾半

黎智英獲准保釋後，壹傳媒股價昨先升六成，再倒跌約四成一，也創造其上市以來最大的跌幅。香港蘋果日報報份，據稱也從前天55萬份減少至昨天的25萬左右。

文匯報報導，涉嫌違反香港國安法的黎智英旗下壹傳媒的股價昨繼續大幅波動，昨以1.4元（港幣，下同，約0.18美元）高開後，隨即升至1.75元高位，升幅達三成，之後全日反覆向下，最後以0.65元報收，單日暴瀉41%。據了解，證監會及港交所在過去兩天曾向證券界查詢該股交易資料。

壹傳媒昨日的成交額仍高企17.6億元，比公司市值17.14億元還高，但大成交下股價插水，反映該股沽壓沉重，之前入貨者爭相沽貨。安里控股主席黃偉康昨透露，證監會及港交所過去兩日就相關情況向業界查詢，包括客戶資料、是否公司董事、開設戶口時間等，行動較以往迅速，也有針對性。但他指，顧客若開設新戶口，券商也需時審查，難以在一兩日內開設戶口炒賣股票。

黃偉康稱，壹傳媒近日交投量大，交易宗數同樣不少，平均每宗成交約5萬元，相信未必一定涉及外國勢力或大財團，可能只是有人趁熱鬧投機。

有意見認為證監會應要求壹傳媒暫時停牌，以使投資者回復冷靜。證監會前晚就罕有為個別公司發表聲明，指投資者在買賣壹傳媒股份時務須格外審慎，證監會將繼續密切監察與壹傳媒股份有關的交易活動，也將與聯交所合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。