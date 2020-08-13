獲釋回壹傳媒總部 黎智英：好彩沒被「送中」

香港壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等十人，被港警以涉嫌違反港版國安法等罪名拘捕後，全部獲准保釋候查。黎智英昨天中午回到壹傳媒總部說，「好彩（幸好）沒被送中」。香港方面放出風聲，指案件將繼續由香港警察的國安處調查，未交內地駐港國安公署處理。

50萬保釋 旅遊證件被扣、凍結5000萬港元資產

壹傳媒創辦人黎智英昨凌晨獲准保釋外出，他是以現金30萬港元及20萬港元人事擔保保釋外出，警方也凍結黎智英5000萬港元資產。另外九人則分別以2萬至10萬港元現金，以及不同條件的人事擔保獲釋，所有人都被要求交出旅遊證件。

黎智英保釋離開旺角警署後，一直留在他位於何文田加多利山的住所，未有外出。黎智英昨中午回到將軍澳壹傳媒辦公室，大批員工鼓掌歡迎並送上鮮花，黎智英與迎候他的行政總裁張劍虹擁抱。

黎智英說，對香港讀者搶購蘋果日報很感動，並向員工說多謝和「撐落去」。他又強調蘋果日報會一直繼續做，不能令支持的市民失望。回到二樓他辦公室門口，他又轉身對員工說，幸好沒有被押回內地。

另據消息，黎智英助手Mark Simon，以及「我要攬炒」團隊的成員劉祖迪也被通緝，被指控涉嫌勾結境外勢力。

國安公署：挺港警拘捕黎等人

中國駐港國家安全公署發言人對此案表態稱，堅決支持香港警方拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，又說任何人觸犯「港區國安法」及其他法律，都必須受到法律制裁。

澳門特首賀一誠被問到香港發生的拘捕和搜查傳媒事件時說，澳門不能與香港對比，但不能排除若傳媒發生問題，警方可取得法院手令搜查，強調任何事均需按法律辦事。

香港新聞組／香港13日電

明報報導，黎智英接受蘋果日報專訪表示，其兩名兒子及蘋果高層被捕，形同「誅九族」，認為中共有意透過打擊他及身邊人，達到震懾效果。