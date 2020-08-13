10罪纏身！傳黎智英急套現 劈價2成賤賣大埔工廈

港媒昨披露，壹傳媒創辦人黎智英擬出售一個屬於工業用途的大廈產業，售價1.3億元（港幣，下同，約1677萬美元），略低於市價。報導稱，由黎智英牽頭持有的這個產業位於大埔太平工業中心。

香港新聞組／香港13日電

黎智英因涉嫌違反香港國安法而被警方拘捕、十罪纏身，市傳繼續出售物業套現為連年虧損的壹傳媒續命。

文匯報報導，有消息指，由黎智英牽頭持有的大埔太平工業中心全層單位近日委託代理放售，由於去貨套現心切關係，叫價由最初約港幣1.66億元（約2141萬美元），劈價逾2成至港幣1.29億元（約1664萬美元），較市價低2至3成。

據報導，有市場人士指出，大埔太平工業中心1座19樓全層，近期透過多家代理放售，包括本地代理行及外資行，該物業面積4萬1570方呎，原本每呎叫價4000元，涉及約1.66億元，日前突將叫價減至1.29億元，劈幅約22%，每呎叫價約3100元。

根據土地註冊處資料顯示，該全層分A、B、C及D單位，由公明織造廠有限公司持有，公明織造廠董事包括黎智英及Mark Herman Simon。股東為Comitex Holdings Limited及力高顧問有限公司。

翻查資料，公明織造廠早於1984年斥約418萬元購入該19樓A、B及D室，惟於1988年4月將之售予持該層C室的兆景紡織，作價380萬元，而後來1999年再向兆景購入該全層，作價約424萬元。

報導稱，由於壹傳媒業績連年虧蝕，過去十年公司累計虧損逾27億元，旗下刊物紛紛倒閉，更要黎智英不斷變賣資產輸血續命，他剛於不久前再出售台灣物業套現。台灣上市地產商長虹在7月公布，購買新北市土城區一幅土地及建築物，總計斥資新台幣61.39億元(約16.17億港元、2億美元)。據中央社報導，這筆土地與建築物交易方為港商查德威公司、盛至公司，都是黎智英轉投資的公司。

據悉，黎智英居住的何文田加多利山嘉道理道81號大屋，是向嘉道理家族租住，並非私人持有的物業。市場消息指，該物業面積約5000方呎，以周邊面積較細物業的30多萬租金計，估計該大屋市值租金大約40萬元或以上。有消息指他在海外擁有4處豪華物業，包括巴黎第七區、倫敦蒙特街、紐約蘇豪區以及京都，估計這些資產總值高達以億元計。