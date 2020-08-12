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「香港民主女神」之譽 周庭是哪號人物？

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 周庭在香港與黃之鋒、羅冠聰齊名，是目前香港最知名的社會運動人士之一，有「學民女神」之譽。繼羅冠聰被港府通緝後，周庭成為首位涉《港區國安法》被捕的知名社運人士，8月10日遭十多名警員到其寓所調查並帶走。

她12日晚獲准保釋，被沒收護照。她走出大埔警署後告訴媒體，警方稱她從7月至今利用社群媒體勾結外國勢力，但未指明具體時間、事件與內容，她形容這是過去幾年4次遭逮捕以來「最可怕的一次」。

1. 四次被捕被控

周庭參與社會運動以來，已有4次被捕經驗:

(1) 2015年雨傘運動佔領結束後，時年18歲的周庭被指在9月28日「煽動及參與未經批准集會」，響應警方「預約拘捕」，主動到灣仔警察總部「被捕」，逗留一個多小時後因證據不足「踢保」獲釋。

(2) 2017年6月，中國國家主席習近平訪問香港，周庭聯同黃之鋒等人發起「黑紫荊行動」，在灣仔金紫荊廣場抗議，用巨型黑布圍住紫荊花凋塑，表達對香港民主狀況不滿，並要求中央撤回人大831決定、落實真普選、釋放劉曉波。周庭被警方以「公眾防擾罪」拘捕。

(3) 2019年8月反送中運動期間，周庭與黃之鋒、前眾志主席林朗彥因包圍灣仔警察總部，被控「煽惑他人參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准的集結」兩項罪名，遭警察入寓所帶走，其後被限制出境。隔年7月，周庭當庭認罪，並稱認罪是因為考慮自己無案底，選擇獨自扛下責任。

(4) 2020年8月10日，港府以《港區國安法》名義逮捕多名港人，包括香港傳媒大亨黎智英父子與周庭。事前一個月，她已察覺有可疑男子在其寓所外徘徊及監視，其鄰居更透露，有不明人士在其住所外安裝了紅外線鏡頭，至她被捕才被拆除。

2. 動漫迷成日語通

如黃之鋒所說，周庭「應該是眾多同齡『政治人物』當中，最『不政治』的那一位」，她在卸下社運身分後，也只是一個喜歡日本動漫、拍照的少女。

周庭因為喜歡日本動漫，自學乃至精通日語，不但時常到日本上節目、接受日本媒體採訪，也頻繁在推特上以日語分享香港時事，至今有近46萬追隨者。她在2019年反送中運動期間，曾到日本召開國際記者會，呼籲安倍制裁中國，同年獲《福布斯》日本選為50名最具影響力人物之一，也被冠上「民主之女神」的稱號。

周庭8月10日被捕後，多家日媒大篇幅報導，而呼籲釋放周庭的「#FreeAgnes」標籤一度沖上日本推特趨勢第1名，日本多位政治人物也聲援，包括內閣官房長官菅義偉、日本共產黨參議院議員小池晃等。

3. 反國教運動嶄露頭角

周庭在一個避談政治的天主教家庭長大，與香港民主運動的淵源始自2012年。當時15歲的她因「反國教」運動成為學民思潮成員，之後成為發言人。該場運動由黃之鋒等中學生發起，反對國民教育加重中國民族認同、避開中國內地敏感事件，數以萬計港人上街抗議，港府最終擱置課程指引、學生和平解散集會。

4. 雨傘運動不堪重負

2年後的「雨傘運動」，時年17歲的周庭休學，並呼籲中學支持罷課學生。在這場79天的靜坐活動當中，周庭與黃之鋒再次躍上國際版面。

但她也在運動期間宣佈辭任學民思潮發言人，在聲明中指自己原先「只是一名連做校內匯報都會感到緊張的女生」，「無法再承受如此『沉重的壓力』」。學民思潮成員其後透露，周庭連日遭受電話、當面滋擾或辱罵，曾接獲不明來電恐嚇「你走出街小心點」，構成巨大精神壓力。

5. 創建香港眾志

周庭因受到極大壓力辭任學民思潮發言人，但是她並未就此抽離政治運動。2016年，她與黃之鋒、羅冠聰等人共同創立政黨「香港眾志」，擔任副秘書長一職。

香港眾志的黨綱提及「民主自決」，希望在2047年主權移交滿50年之際，爭取香港人「前途自決」的機會。儘管黃之鋒與周庭等皆再三否認黨綱具有港獨意涵，該黨黨綱仍被中共政府警惕，最後甚至影響到周庭的從政生涯。

6. 參選被DQ

2018年3月，周庭出戰港島立法會補選，卻被選舉主任認定提名無效，原因是香港眾志雖僅主張「民族自決」，但同意公投應包含獨立和地方自治，「顯示周庭沒有真心及真誠擁護《基本法》及效忠香港特區」。

雖然該決定在2019年被高等法院裁定「違反程序公義並屬嚴重違規」，但判詞也稱選舉主任有權就參選人政治立場取消其參選資格。一番纏訟下，周庭也已經無緣進入立法會。

本文章由德國之聲授權提供】

黎智英 港版國安法

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