黎智英等人獲釋 周庭：這是最可怕的一次

在被港警關押超過一天後，壹傳媒創辦人黎智英丶前香港眾志成員周庭與其他數名周一 (8月10日) 被捕的香港人於周二深夜陸續獲釋。周庭於周二 (8月11日) 晚間接近11時以總額20萬港幣獲保釋，但她的護照被港警沒收。當她走出大埔警署接受媒體訪問時，周庭表示對於被控違反國安法而遭捕感到突然，對於警方的拘捕理由她仍「不明所以」。

周庭表示，警方告知她被捕是因為今年7月至今利用社群媒體勾結外國勢力，但警方並未講清楚具體時間丶事件與內容。她批評香港政府此舉不只是「以言入罪」，更是無中生有。周庭也坦承，此次被捕是她過去幾年4次遭逮補以來，最害怕的一次。周庭預計9月1日要回大埔警署報到。

返家後，周庭也於官方臉書粉絲頁上，親自留言說明遭捕的原因與經過。她寫道：「被捕四次，這是最可怕的一次。但即使是在警署中，我仍然能從律師口中，聽到香港和海外的大家對我的關心和愛。謝謝你們。路很艱難，大家要小心保重。」

黎智英50萬港幣交保

在周庭獲保釋後，多名壹傳媒高層主管與黎智英的大兒子也陸續於周二晚間10點與11點之間獲釋。其中，壹傳媒的行政總裁張劍虹在以10萬港幣獲保釋後，他感謝香港讀者捍衛《蘋果日報》，也強調《蘋果日報》會繼續努力。

黎志英。圖／德國之聲提供

前學民思潮成員與英國電視台itv的特約記者李宗澤也於周二深夜以2萬港幣獲保釋。他獲釋後，在推特上發布一則推文，表示自己獲釋後第一件事是喝了瓶可樂。

壹傳媒創辦人黎智英則是於周三凌晨以總額50萬港幣獲得保釋，但香港當局凍結了黎智英高達5000萬港幣的資產。當他走出旺角警署時，警署外有大批媒體與多名支持者高舉《蘋果日報》聲援黎智英。現場群眾高喊「撐蘋果，撐到底！」黎智英並未停留接受媒體采訪，而是直接進到私家車離開現場。

除了十名周一遭逮補的人之外，港媒報導還有三名在海外的人士也因同樣的案件遭港警通緝，包含黎智英的助手Mark Simon丶本月初成為首位被國安法通緝的外國公民朱牧民與劉祖迪。

港警國家安全處高級警司李桂華周一晚間受訪時表示，港警日前調查一個透過宣傳和游說，要求外國或國際組織制裁或封鎖香港政府與組織，這個組織由2男1女在香港運行。另外，有一群媒體高層，利用一個外國戶口，為上述組織提供財政支持。李桂華強調，由於「港區國安法」不溯及既往，上述組織是在法律生效後仍積極運作。

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