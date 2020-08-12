觀察站／恐懼與對立 恐瀰漫東方之珠

香港警方以違反「國安法」大動作拘捕黎智英等人，另一面大陸全國人大常委會決定第六屆立法會全體議員延任不少於一年。北京與港府連手，一個用暫停選舉的政治手段圍堵民主派，一個用國安法刑罰威逼「反送中」人士，還大肆搜索媒體，今後的香港恐將瀰漫著恐懼與對立。

港版國安法明訂「不溯及既往」的條文，在七月一日實施前多名被北京點名的「反中亂港分子」亦陸續轉趨低調，但一個多月後當局採取大動作，逮捕「叛國亂港」的頭號對象黎智英及其他九人，港警對外宣稱他們仍在進行「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

黎智英與其他九人被控的罪名是港版國安法中嚴重罪刑，一旦確定都不會是輕刑，但他們的身分因極具敏感性，也受到全球關注。他們到底是禍港的叛國分子或是因言賈禍的政治犯，需有更嚴謹的法律證據。

香港的繁榮來自於充分的自由與健全的法治，法治保障人人平等、自由讓各界百花齊放。但北京制訂港版國安法，並把去年的「反送中」行動定位為「反政府動亂」，就已註定今後香港的命運，暫停選舉、搜查媒體不過是手段，北京要的是一個不容外國勢力介入的香港，要的是一個穩定、且不能反噬大陸的香港。

香港在國家安全與自由法治間拉鋸，許多港民認為從二○一五年的銅鑼灣書店事件到今天的蘋果日報被搜索，香港的言論自由正被北京一步步蠶食，這或許才是他們感到最害怕的，國家安全應該也是多數民眾的身家安全。

香港已是北京的籠中鳥、甕中鱉，所處的境遇與中國大陸各地的日趨相像─異議人士被逮捕、媒體被調查（只差媒體還沒姓黨），港版國安法似讓香港提早實現了「一國一制」，它未來還能不能繼續繁榮有待檢驗，東方之珠或許仍璀璨，但確定的是，美景下的自由空氣將愈來愈稀薄。