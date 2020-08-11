警取走慈善基金資料涉新聞材料 香港《蘋果》申請禁制令

港警國安處昨日（10日）進行大搜捕，壹傳媒集團創辨人黎智英、其兩子及4名壹傳媒高層、前眾志成員等共10人被捕，警方動員約200人進入壹傳媒大樓搜證，搜查令不容許查取新聞材料。警方搜查8小時後檢走至少約30箱證物。香港《蘋果日報》總編輯羅偉光今（11日）表示，警方昨日檢走的「蘋果日報慈善基金」資料涉及新聞材料，警方不應檢閱、調查有關資料，律師正申請臨時禁制令，保護新聞材料。

警方動員約200人進入壹傳媒大樓搜證，搜查令不容許查取新聞材料。（香港蘋果日報截圖）

香港警方昨日以涉嫌反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，兩名兒子及4名壹傳媒高層涉不同罪名被捕。警方大規模搜查蘋果日報大樓，過程中有警員翻找編採部記者檯面的文件。據香港《蘋果日報》報道，警方昨日封鎖蘋果大樓2樓部分位置，以及3、4樓全層調查，搜查多個部門包括銷售部門、蘋果基金、資訊及通訊科技部等，其後檢走伺服器，律師即場要求警方密封有關物品。警方也檢走蘋果慈善基金文件及電腦等約30箱證物。

警員將證物運到馬鞍山警署。（資料圖片）

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文章授權轉載自《香港01》