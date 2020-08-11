國安法大搜捕為何黎智英不移民來台？ 網分析：與香港共存亡

昨（10）日香港警方國安處以違反香港國安法為由，拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，指其涉嫌勾結外國勢力等，除了黎智英外他的次子黎耀恩及多名壹傳媒高層也被逮捕。而據「港區國安法」第29條規定，一旦觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪者，可處3至10年有期徒刑，罪行重大可處無期徒刑。對此就有一名網友在PTT中PO文提到，現在香港有《 國安法 》因此反中只會被抓，但根據媒體報導黎智英在台灣有不少房產，所以他認為黎智英若是移民台灣應該會很吃香，於是就好奇詢問廣大網友「黎智英為什麼不移民台灣？」

原PO在文中表示，最近黎智英因為違法香港《 國安法 》被抓，但他發現不少媒體都報導黎智英在台灣有很多房產，而且台灣也有《 蘋果日報 》，所以他就覺得黎智英如果移民來台灣應該很容易，加上台灣現在當局立場對黎智英來說也很吃香，這就讓原PO疑惑的說道「為何黎智英要待在香港傻傻被抓，而不移民台灣呢？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友留言，紛紛回應「他有英國護照吧，其中有個小孩還有美國護照」、「他已經被限制出境了，拿什麼護照都沒用，他之前想離開但無法，有向法院申請解除境管但被駁回」、「他被限制出境了，所以想走也走不了」、「來台灣可以申請政治庇護吧，不用移民那麼複雜」、「被限制出境了，根本移民不了了」。

不過也有網友分析其中原因，「當然要與香港共存亡啊」、「真男人，與香港共存亡，佩服！」、「他之前親口說過了，與香港人民抗爭到底」、「他會與香港同在」、「這才叫挺港，與香港共存亡」、「真男人，生在香港、死在香港」、「與香港共存亡的志節非常人能及」。

事實上，財信傳媒董事長謝金河今日就在臉書PO文透露，去年在疫情爆發前，他就曾到內湖黎智英的辦公室拜訪過，當時他向黎智英問道「仍然會留在香港？」黎智英則堅定有力的回應「我一定會留在香港！」甚至說道「香港這把火是我點起來的，我不能說走就走，我一定跟香港的朋友一起努力！」對此，謝金河也表示，站在媒體經營者的角度對黎智英肅然起敬，也希望黎智英全家能夠安渡這次的危機。