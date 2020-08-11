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香港紙貴！反國安法《蘋果》爆賣763% 第二波恐懼將至？

黎智英被捕、壹傳媒遭搜索 香港8大傳媒團體批：踐踏新聞自由

世界日報 / 香港特派員李春╱香港11日電
香港警方昨以涉嫌違反港版國安法為由，大舉抓捕香港壹傳媒創辦人黎智英（右一）等十人。美聯社
香港警方昨以涉嫌違反港版國安法為由，大舉抓捕香港壹傳媒創辦人黎智英（右一）等十人。美聯社

壹傳媒創辦人黎智英父子及壹傳媒集團多名高層，突被香港警察國安處拘捕，震動香港。蘋果日報員工說，10日早上突接報社通知，將軍澳辦公室有突發狀況，暫時不要上班，已上班的員工「留在座位工作，等候下一步指示」。蘋果日報社長張劍虹被雙手反綁帶離總部大樓時，向記者稱「蘋果一定可以撐下去！」

稍後壹週刊在網上發出「無懼打壓，堅持敢言，緊守崗位，我們會同香港一齊撐住」，壹傳媒副社長陳沛敏透過社交媒體告訴傳媒同行，「所有同事會繼續編採工作，新聞繼續發布、報紙明天照常出街」。

壹傳媒工會發出聲明說，香港警方威嚇傳媒、嚴重侵犯新聞自由的行為，予以最強烈譴責 ，重申壹傳媒的新聞工作者會繼續謹守崗位至最後一刻。

香港八大傳媒團體10日發表連署聲明，對警方行動感到震驚，香港記者協會更指手法恐怖，如同第三世界國家。

參與連署的香港傳媒團體包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、眾新聞工會、明報職工協會、壹傳媒工會和香港電台節目製作人員工會。

連署聲明對警方拘捕黎智英等人，先後到其寓所及壹傳媒大樓蒐證，有警務人員搜查記者座位內的個人物品，表示震驚。

連署聲明批評香港警方搜查新聞材料，將引起寒蟬效應，令知情人士不敢向傳媒揭露黑幕，削弱傳媒的監察功用，嚴重踐踏新聞自由，要求警方盡快交代搜查目的及法律依據，否則應立即停止搜查。

聯合國人權事務辦公室發言人說，非常關注香港當局以港區國安法拘捕黎智英和其他人，要求確保不違反香港的基本法和國際法。發言人要求香港當局檢視港區國安法，並在必要時進行修改，確保不會被濫用。

香港外國記者會也發表聲明，強烈譴責港警行為，指有關行動直接影響香港的新聞自由，及標誌著香港的聲譽受到侵蝕，擔心事件會被利用作抹殺香港的基本自由。

黎智英 港版國安法

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