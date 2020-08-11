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黎智英涉「港區國安法」案 又有前眾志成員周庭等3人被捕

世界日報 / 特派員李春╱香港11日電
前「香港眾志」核心成員周庭被捕。 美聯社
前「香港眾志」核心成員周庭被捕。 美聯社

香港警方10日上午以涉嫌危害國家安全等罪，大規模逮捕香港壹傳媒創辦人黎智英及其兩名兒子、行政總裁張劍虹等四名壹傳媒管理層，以及前「香港眾志」核心成員周庭、兩名民間人士，共十人。港警200多人進入壹傳媒大廈搜索，由早上搜查到下午帶走25箱證物。

香港十多名便衣警察，10日上午9時半到黎智英住處，指控其涉嫌港區國安法第29條的勾結外國勢力罪名，以及串謀欺詐及發布煽動文字。黎智英的兩名兒子黎見恩及黎耀恩，也被指控涉嫌串謀欺詐及勾結外國勢力遭到拘捕。港警還在黎家大宅帶走一個行李箱物品。

壹傳媒四名高層也被捕，包括張劍虹、營運總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，他們分別被指涉嫌串謀欺詐，周達權另被指控涉嫌勾結外國勢力。有消息指，黎智英助理Mark Simon被警方通緝，暫未知罪名。

10日下午，香港警方再以涉「勾結外國或者境外勢力」為由拘捕前學民思潮成員李宗澤及民間團體「香港故事」成員李宇軒，其中李宇軒另涉洗黑錢。晚間，港警又到前「香港眾志」核心成員周庭住所搜查，並將她拘捕。

上午約10時，200名制服和便衣警員進入將軍澳壹傳媒總部搜查。黎智英先被帶到九龍城警署，停留約半小時後，再由警車押解到壹傳媒總部，被戴上手銬在場搜查約三小時。張劍虹其後亦被帶返總部協助搜證，抵達時被鎖上手銬。

黎智英約下午1時半被警方帶離壹傳媒總部，他回應記者提問時說，被捕前未被知會，之後會被送往旺角警署，又指不知道蘋果日報的未來，但這次拘捕行動肯定是阻礙新聞自由。黎智英又說他無法擔心，「煮到埋咪食」，意即人家煮什麼他吃什麼。

警方還在壹傳媒將軍澳總部大樓內登記員工身分資料，又在樓內各處巡邏並設置封鎖線，禁止外人出入。香港警方說，是根據法庭諭令進入大樓，以偵查危害國家安全罪行，已經向大廈內職員展示及解釋法庭諭令內容，並要求大廈內的人配合警方。

下午2時半後，港警以25箱檢走證物，運上貨車帶走，包括一些電腦主機。有員工說，警方在大樓內，有搜查會計部及伺服器機房，並帶走一批蘋果基金日常運作文件。

壹傳媒總編輯羅偉光等多名主管人員，一度向帶隊的國安處警察李桂華表示不滿和質疑，有警員聲稱其阻礙辦公要行拘捕，李桂華其後容許員工返回座位，但不准再拍攝警察。

黎智英小兒子黎耀恩在中環開設的餐廳，也遭多名警員搜查，在店內檢走一籃證物，包括電腦等。

黎智英 港版國安法

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