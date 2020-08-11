港警搜蘋果日報 員工臉書直播讓全世界即時目睹

香港警方近200名警力10日進入蘋果日報大樓進行搜查時，編輯部員工和警察對峙，爭辯搜狀的合法性等情況；同時蘋果日報員工也在臉書上現場直播，讓全世界都即時目睹警方的搜查行動。

南華早報報導，蘋果創辦人黎智英被拷著雙手帶到辦公室的情況，也出現在現場轉播的鏡頭下。

大約早上9時45分，約200名警察進入蘋果日報辦公大樓，當時上班的員工雖然還不多，他們還是設法在臉書上直播。

已進入報社辦公室的警察要在場的每個人都出示身分證件，一名警察還對著在直播的員工說，別再播了，否則以妨礙公務的名義找你麻煩。

該員工拒不服從，繼續直播，回答警察說，「報導是我們的責任。法律禁止我們這麼做之前，我們一定會善盡職責。」

接著，警察群在辦公室到處亂竄，還翻開桌上的檔案文件，逼得總編輯羅偉光問道：「你們的蒐狀准許你們搜查編輯室的那些地方？拿出來我看看。」

警察不理他，對他說，有什麼不滿，包括該報律師不准進來，向我們上級陳述就對了。

在外面，記者編輯們和警方的公關官員爭辯不停，後來國家安全處高級警司李桂華開說明會，警方則表示，只有沒有妨礙警方行動的知名媒體數名代表可以參加。

立場新聞(Stand News)和外電記者都不准參加警方的說明會。

李桂華告訴獲准參加的媒體代表，搜查行動在編輯部的二樓進行，因為某些嫌犯的辦公室在二樓。

他說，他明白新聞編輯室會有新聞材料，前去執行任務的警察只是在做「預備」工作，目的是判定哪些地方可以搜查，哪些不可以，確定有新聞材料的地方不可以搜查。

當晚，李桂華另外說明，他知道有些記者和編輯很不高興警察亂翻他們桌上的東西，因此他隨後下令警察離開編輯部。

警方公關科總警司郭嘉銓說，警方僅允許幾名媒體代表進入封鎖區沒錯，目的是提升警方作業的透明度，他願意傾聽被禁止參加這場說明會的媒體的意見。

香港記者協會會長楊健興說，警方確實翻閱編輯和記者桌上的文件和檔案，這就侵犯了新聞自由。他說：「警察居然翻遍了編輯部的每個角落，這是令人驚駭、恐怖的事，在第三世界國家才可能，香港從來沒有發生過這種事。」