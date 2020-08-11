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黎智英被捕 陳菊：香港不孤單 捍衛同樣信念者

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長陳菊。圖／本報系資料照
監察院長陳菊。圖／本報系資料照

香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨天遭指控涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法而被捕。監察院長陳菊今天在臉書表示，濫權逮捕搜索的行動，除了證明香港曾經引以為傲的法治已經淪喪、「一國兩制」的承諾更已成謊言。

陳菊說，除了與香港朋友一同感到遺憾與憤怒外，更應該更譴責北京當局以「港區國安法」嚴重侵害香港的自治與法治、新聞自由及民主人權。

陳菊指出，民主、自由與人權是普世價值，儘管時時刻刻充滿挑戰，但會與捍衛、堅持同樣信念的人們站在一起，「香港不會孤單，加油」。

今早反南鐵東移自救會來到監院門口陳情時也提及此議題。政大地政系教授徐世榮表示，香港的人權議題固然非常重要，但希望陳菊身為國家人權委員會主委，不要只把眼光放在香港，應更關注國內諸多人權侵害的議題。

反南鐵東移自救會會長陳致曉表示，執政黨對於人權議題有個弔詭之處，總是在談論過去國民黨威權下對人權迫害，和自己過去對民主人權所做之努力，卻往往對當前正在發生的人權侵害案件視而不見，希望隨著國家人權委員會的成立，能更重視南鐵東移案、社子島迫遷案等涉及人權案件。

黎智英 港版國安法

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