黎智英遭逮 台公民團體籲：儘速訂港澳條例施行細則

香港警方昨以「涉嫌勾結外國勢力」為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並派遣警力搜查蘋果日報辦公大樓，公民團體今舉行聯合記者會，發起聲明，表達支持香港的新聞與言論自由，並提出三大訴求，其中呼籲政府應正視庇護機制法制化。

繼港警昨日逮埔黎智英等，且大動作搜查蘋果日報辦公大樓，並以「煽惑他人分裂國家」罪為名，逮埔包括前香港眾志成員周庭等三名青年，台灣公民團體今上午舉行記者會，呼籲港府儘速釋放被捕人士，同時要求政府儘速訂立「港澳條例第18條施行細則」，確保台灣對香港的人道援助工作建立在完備的法制基礎上，並盡快檢討港資入台規範，防範紅色資本滲透台灣。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，港警以國安法為由逮補香港蘋果日報多位媒體人，為香港的媒體與言論自由敲下令人憂心的喪鐘。他呼籲，港府必須立即釋放被捕人士，並落實尊重人權的國際公約義務。

台灣新聞記者協會執行秘書曾俐瑋表示，港警沒有明確法律授權，將自身權力無限上綱；港警對蘋果日報的暴行，很可能擴大到其他任何媒體的編輯部，他呼籲蔡政府應訂定更多具體政策，反制港府暴行及援助香港人民抗爭。

台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，中國鎮壓香港的下一步就是侵略全球，台灣政府必須協同國際社會，向中國採取反制措施，令其為鎮壓香港抗爭者的作為，付出相應的代價。

華人民主書院董事主席曾建元表示，中國拿黎智英開刀，顯然是針對美國對港的各種制裁行動的反制，但荒謬的是美國選擇制裁香港與中國11名政務官，中國反制卻是修理自己的人民。他呼籲，美國應考慮展開下一波制裁，凍結中國高官在美國的資產，並限制其入境美國。

民進黨立委洪申翰認為，須從政府、國會，到民間的不同渠道，串連國際聲援行動與採取具體制裁措施，才能制止中國及港府停止殘暴鎮壓。

公民團體提出三大訴求，包括要求港府立即釋放所有被捕的抗爭者，並停止以國安法實行恐怖逮補；呼籲政府儘速訂立「港澳關係條例第18條施行細則」，確保台灣對港人道援助建立在完備法制基礎上；呼籲台灣與國際社會持續關注香港局勢，要求中國政權遵守「中英聯合聲明」的國際法義務。