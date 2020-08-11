快訊

文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龐培歐稱黎智英為愛國人士 前眾志成員聲援周庭

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 在港警周一 (8月10日) 逮捕了包含壹傳媒創辦人黎智英與前香港眾志成員周庭等10人後，美國國務卿龐培歐出面針對此事抨擊中國政府，他稱黎智英是一個「愛國人士」，並強調藉由周一的大規模抓捕可以看出來中國政府沒有打算改變其對港策略。

龐培歐在出席一場政治論壇時表示：「黎智英是個希望香港人民能過好日子的愛國人士，對於今天在香港所發生的事，我不認為中國政府會改變他們的治港策略。」

龐培歐也重申，他會確保美國將香港視為中國的一部份，並以相對應的作法來對待香港。在香港特首林鄭月娥7月底宣布將原訂9月6日舉行的立法會選舉延後一年後，龐培歐擔憂2019年的區議會選舉已成為香港最後一場民主選舉。

周庭遭十多名警員帶離住處

與此同時，前香港眾志的成員周庭成為周一第十位遭港警已違反香港國安法逮補的人。根據周庭官方臉書粉絲頁的訊息，周一晚間9點，十多名警員突然抵達周庭住處，並以「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」逮捕她。

警方逮補周庭時表示，他們認為周庭今年7月至今，曾透過社交媒體請求外國對中國實施制裁與敵對行動。周庭的粉絲頁寫道：「在過去一個月，周庭已屢次遭不明人士跟蹤丶在家門外監視，甚至有鄰近周庭住所人士向我們透露，近日有人在周庭居所外安裝紅外線鏡頭，而該器材在剛才周庭被捕後，已被不明人士拆除。」

曾與周庭一起參與了多場社運的前香港眾志秘書長黃之鋒也在周庭被捕後，於官方臉書粉絲頁寫道，周庭應該是同齡的「政治人物」中最不政治的一位。他強調，當年若非香港的情勢發展，周庭應該不會投入政治工作。

黃之鋒寫道：「當時，她選擇加入學民思潮，接下來8年的歷程，反國教丶雨傘丶眾志丶DQ丶補選丶反送中丶反國安法，就與她一起作戰。基本上，這8年來，也是一起共事，我想若果香港有民主的話，她還是會較喜歡，把多一點時間擺在拍私影。」

目前流亡英國的羅冠聰，也在臉書官方粉絲頁分享一張周庭遭港警從家中帶走的照片，並表示這些所謂的「政治明星」與「社運人士」都有著與普通少年一樣的追求。他寫道：「幾年下來，眼見大家的成長，以及在歲月中保留下來丶僅餘的少年情懷——與最惡劣的時代相對照，這是最讓人痛心的部分。」

美國國會及行政當局中國委員會也透過官方推特帳號評論周庭被捕一事，表示周庭與其他香港人被香港政府以國安法逮補一事驗證了聯合國特使的擔憂。貼文寫道：「當香港政府強硬施行定義模糊的法律時，香港可能發生任意拘捕的情況。國際社會應該針對香港情勢進行協調，透過制裁或其他行動來保障基本權益。」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

黎智英 港版國安法

相關新聞

龐培歐稱黎智英「愛國者」 指中國對香港立場恐難改變

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天抨擊中國逮捕香港媒體大亨黎智英一事，並稱黎是「愛國者」，還說此舉代表北京對...

美副總統：港抓捕黎智英 嚴重冒犯熱愛自由的全球民眾

壹傳媒創辦人黎智英在香港，被指涉嫌勾結外國勢力，違反港版國安法被捕；美國副總統潘斯（Mike Pence）10日在推特表...

黎智英被捕 港人爆買蘋果日報、壹傳媒股票力挺

香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日遭指控涉嫌「勾結外國勢力」、違反香港國安法而被捕的消息引發震撼，香港民眾隨即以「爆買」蘋...

「反送中」抗爭一年多來 港警累計逮捕近萬名示威者

香港警方10日展開國安大搜捕，共逮捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等十人。香港警方10日晚間也公布，從2019年...

黎智英不畏壓力腰桿挺直 謝金河：壹傳媒大漲有如港人在致敬

香港特區政府大規模蒐索蘋果日報香港總部，也逮捕黎智英及其兩個兒子，還有以勾結外國勢力為由被逮捕的人，加起來10個人，這個消息引起國際社會的震驚。

陸「相應制裁」涉港議題惡劣人士 美議員：悉聽尊便

中共外交部當地時間10日宣布對「涉港議題表現惡劣」的11位美方人士實施制裁，以回應美國國務卿龐培歐7日制裁香港特首林鄭月...

黎智英被捕 陳菊：香港不孤單 捍衛同樣信念者

香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨天遭指控涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法而被捕。監察院長陳菊今天在臉書表示，濫權逮捕搜索的行...

黎智英遭逮 台公民團體籲：儘速訂港澳條例施行細則

香港警方昨以「涉嫌勾結外國勢力」為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並派遣警力搜查蘋果日報辦公大樓，公民團體今舉行聯合記者...

U值媒／萬惡中共將香港人民當肉票

在抓了黎智英之後，港共又抓了周庭，基本上中共這個綁匪已經將香港人民當肉票，只要美國有什麼支持台灣的政治動作，中共就抓人報復。這一切發生在八月的上半部也是歷史的諷剌，七十五年前的八月六日和九日，美國在日本投下原子彈，八月十五日，日本無條件投降，人類贏得了對法西斯主義的鬥爭。

歐盟批國安法扼殺新聞自由 中國：說三道四

(德國之聲中文網) 中國駐歐盟使團周一(8月10日)表示，歐盟批評香港媒體大亨黎智英根據國安法被捕一事是公然干涉中國內政。

影／港版國安法大搜捕 台灣公民團體出面撐香港

針對港警國安處昨天以「涉嫌勾結外國勢力」為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英等，並以「煽惑他人分裂國家」罪為由，逮捕前香港眾志成...

龐培歐稱黎智英為愛國人士 前眾志成員聲援周庭

(德國之聲中文網) 在港警周一 (8月10日) 逮捕了包含壹傳媒創辦人黎智英與前香港眾志成員周庭等10人後，美國國務卿龐培歐出面針對此事抨擊中國政府，他稱黎智英是一個「愛國人士」，並強調藉由周一的大規模抓捕可以看出來中國政府沒有打算改變其對港策略。

熱門新聞

老太太風景區前乞討20年 工作人員曝內幕：早已買車買房

前眾志成員周庭被捕 累計10人被捕

抓捕黎智英敏感時機 陸官媒點名作詞人林夕涉港獨

黎智英被捕 港人爆買蘋果日報、壹傳媒股票力挺

這是父女？ 兩人相差二十歲的凍齡爸爸和女兒合照像兄妹

被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。