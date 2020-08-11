龐培歐稱黎智英為愛國人士 前眾志成員聲援周庭

(德國之聲中文網) 在港警周一 (8月10日) 逮捕了包含壹傳媒創辦人黎智英與前香港眾志成員周庭等10人後，美國國務卿龐培歐出面針對此事抨擊中國政府，他稱黎智英是一個「愛國人士」，並強調藉由周一的大規模抓捕可以看出來中國政府沒有打算改變其對港策略。

龐培歐在出席一場政治論壇時表示：「黎智英是個希望香港人民能過好日子的愛國人士，對於今天在香港所發生的事，我不認為中國政府會改變他們的治港策略。」

龐培歐也重申，他會確保美國將香港視為中國的一部份，並以相對應的作法來對待香港。在香港特首林鄭月娥7月底宣布將原訂9月6日舉行的立法會選舉延後一年後，龐培歐擔憂2019年的區議會選舉已成為香港最後一場民主選舉。

周庭遭十多名警員帶離住處

與此同時，前香港眾志的成員周庭成為周一第十位遭港警已違反香港國安法逮補的人。根據周庭官方臉書粉絲頁的訊息，周一晚間9點，十多名警員突然抵達周庭住處，並以「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」逮捕她。

警方逮補周庭時表示，他們認為周庭今年7月至今，曾透過社交媒體請求外國對中國實施制裁與敵對行動。周庭的粉絲頁寫道：「在過去一個月，周庭已屢次遭不明人士跟蹤丶在家門外監視，甚至有鄰近周庭住所人士向我們透露，近日有人在周庭居所外安裝紅外線鏡頭，而該器材在剛才周庭被捕後，已被不明人士拆除。」

曾與周庭一起參與了多場社運的前香港眾志秘書長黃之鋒也在周庭被捕後，於官方臉書粉絲頁寫道，周庭應該是同齡的「政治人物」中最不政治的一位。他強調，當年若非香港的情勢發展，周庭應該不會投入政治工作。

黃之鋒寫道：「當時，她選擇加入學民思潮，接下來8年的歷程，反國教丶雨傘丶眾志丶DQ丶補選丶反送中丶反國安法，就與她一起作戰。基本上，這8年來，也是一起共事，我想若果香港有民主的話，她還是會較喜歡，把多一點時間擺在拍私影。」

目前流亡英國的羅冠聰，也在臉書官方粉絲頁分享一張周庭遭港警從家中帶走的照片，並表示這些所謂的「政治明星」與「社運人士」都有著與普通少年一樣的追求。他寫道：「幾年下來，眼見大家的成長，以及在歲月中保留下來丶僅餘的少年情懷——與最惡劣的時代相對照，這是最讓人痛心的部分。」

美國國會及行政當局中國委員會也透過官方推特帳號評論周庭被捕一事，表示周庭與其他香港人被香港政府以國安法逮補一事驗證了聯合國特使的擔憂。貼文寫道：「當香港政府強硬施行定義模糊的法律時，香港可能發生任意拘捕的情況。國際社會應該針對香港情勢進行協調，透過制裁或其他行動來保障基本權益。」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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