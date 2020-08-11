快訊

文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

歐盟批國安法扼殺新聞自由 中國：說三道四

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中國駐歐盟使團周一(8月10日)表示，歐盟批評香港媒體大亨黎智英根據國安法被捕一事是公然干涉中國內政。

聲明中說：「歐方對香港特別行政區執法機構依法履行職責說三道四，公然干涉香港事務和中國內政，中方對此堅決反對。」

該使團還強調，「歐方應當正視客觀事實，不應采取雙重標准、包庇和支持違法犯罪分子」。

歐盟：黎智英等人被捕引人擔憂

歐盟外交事務發言人斯塔諾 (Peter Stano)10日發表聲明，對香港多名反對派人士在《國安法》框架下遭逮捕表示擔憂。發言人指出，該法案正在扼殺香港的言論自由與新聞自由。

歐盟委員會的這份書面聲明指出，黎智英及其家人以及其他人士被拘捕、蘋果日報總部遭警方搜查、反對派人士遭到「勾結外國勢力」之指控，這些事件進一步令人擔憂香港《國安法》正被用於扼殺香港的言論自由以及媒體自由。

「歐盟再次提醒，尊重人權、尊重基本自由權利是香港《基本法》以及『一國兩制』之中心內容；而且，新聞自由、多元化亦是民主的支柱，是開發自由社會的基礎。」

歐盟委員會呼籲，包括言論自由、新聞自由、出版自由、結社自由、集會自由在內的香港居民既有權利與自由應當得到完整的保護。

不久前，歐盟決定采取包括停止向香港出口「可能被用於內部鎮壓、攔截通訊或網路監視」的設備或技術在內的「一系列措施」，以回應中國當局強推港版《國安法》。

多個歐盟成員國此後取消了與香港之間的雙邊引渡條約。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利 (Josep Borrell)還曾就港府借疫情延後立法會選舉進行表態，指出此舉令人懷疑「能否持續享有《基本法》所保障的民主權利與自由」。

鄒宗翰/文山/樂然 (中國駐歐使團、歐盟委員會)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

黎智英 港版國安法

相關新聞

龐培歐稱黎智英「愛國者」 指中國對香港立場恐難改變

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天抨擊中國逮捕香港媒體大亨黎智英一事，並稱黎是「愛國者」，還說此舉代表北京對...

美副總統：港抓捕黎智英 嚴重冒犯熱愛自由的全球民眾

壹傳媒創辦人黎智英在香港，被指涉嫌勾結外國勢力，違反港版國安法被捕；美國副總統潘斯（Mike Pence）10日在推特表...

黎智英被捕 港人爆買蘋果日報、壹傳媒股票力挺

香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日遭指控涉嫌「勾結外國勢力」、違反香港國安法而被捕的消息引發震撼，香港民眾隨即以「爆買」蘋...

「反送中」抗爭一年多來 港警累計逮捕近萬名示威者

香港警方10日展開國安大搜捕，共逮捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等十人。香港警方10日晚間也公布，從2019年...

黎智英不畏壓力腰桿挺直 謝金河：壹傳媒大漲有如港人在致敬

香港特區政府大規模蒐索蘋果日報香港總部，也逮捕黎智英及其兩個兒子，還有以勾結外國勢力為由被逮捕的人，加起來10個人，這個消息引起國際社會的震驚。

陸「相應制裁」涉港議題惡劣人士 美議員：悉聽尊便

中共外交部當地時間10日宣布對「涉港議題表現惡劣」的11位美方人士實施制裁，以回應美國國務卿龐培歐7日制裁香港特首林鄭月...

黎智英被捕 陳菊：香港不孤單 捍衛同樣信念者

香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨天遭指控涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法而被捕。監察院長陳菊今天在臉書表示，濫權逮捕搜索的行...

黎智英遭逮 台公民團體籲：儘速訂港澳條例施行細則

香港警方昨以「涉嫌勾結外國勢力」為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並派遣警力搜查蘋果日報辦公大樓，公民團體今舉行聯合記者...

U值媒／萬惡中共將香港人民當肉票

在抓了黎智英之後，港共又抓了周庭，基本上中共這個綁匪已經將香港人民當肉票，只要美國有什麼支持台灣的政治動作，中共就抓人報復。這一切發生在八月的上半部也是歷史的諷剌，七十五年前的八月六日和九日，美國在日本投下原子彈，八月十五日，日本無條件投降，人類贏得了對法西斯主義的鬥爭。

歐盟批國安法扼殺新聞自由 中國：說三道四

(德國之聲中文網) 中國駐歐盟使團周一(8月10日)表示，歐盟批評香港媒體大亨黎智英根據國安法被捕一事是公然干涉中國內政。

影／港版國安法大搜捕 台灣公民團體出面撐香港

針對港警國安處昨天以「涉嫌勾結外國勢力」為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英等，並以「煽惑他人分裂國家」罪為由，逮捕前香港眾志成...

龐培歐稱黎智英為愛國人士 前眾志成員聲援周庭

(德國之聲中文網) 在港警周一 (8月10日) 逮捕了包含壹傳媒創辦人黎智英與前香港眾志成員周庭等10人後，美國國務卿龐培歐出面針對此事抨擊中國政府，他稱黎智英是一個「愛國人士」，並強調藉由周一的大規模抓捕可以看出來中國政府沒有打算改變其對港策略。

熱門新聞

老太太風景區前乞討20年 工作人員曝內幕：早已買車買房

前眾志成員周庭被捕 累計10人被捕

抓捕黎智英敏感時機 陸官媒點名作詞人林夕涉港獨

黎智英被捕 港人爆買蘋果日報、壹傳媒股票力挺

這是父女？ 兩人相差二十歲的凍齡爸爸和女兒合照像兄妹

被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。