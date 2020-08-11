歐盟批國安法扼殺新聞自由 中國：說三道四

(德國之聲中文網) 中國駐歐盟使團周一(8月10日)表示，歐盟批評香港媒體大亨黎智英根據國安法被捕一事是公然干涉中國內政。

聲明中說：「歐方對香港特別行政區執法機構依法履行職責說三道四，公然干涉香港事務和中國內政，中方對此堅決反對。」

該使團還強調，「歐方應當正視客觀事實，不應采取雙重標准、包庇和支持違法犯罪分子」。

歐盟：黎智英等人被捕引人擔憂

歐盟外交事務發言人斯塔諾 (Peter Stano)10日發表聲明，對香港多名反對派人士在《國安法》框架下遭逮捕表示擔憂。發言人指出，該法案正在扼殺香港的言論自由與新聞自由。

歐盟委員會的這份書面聲明指出，黎智英及其家人以及其他人士被拘捕、蘋果日報總部遭警方搜查、反對派人士遭到「勾結外國勢力」之指控，這些事件進一步令人擔憂香港《國安法》正被用於扼殺香港的言論自由以及媒體自由。

「歐盟再次提醒，尊重人權、尊重基本自由權利是香港《基本法》以及『一國兩制』之中心內容；而且，新聞自由、多元化亦是民主的支柱，是開發自由社會的基礎。」

歐盟委員會呼籲，包括言論自由、新聞自由、出版自由、結社自由、集會自由在內的香港居民既有權利與自由應當得到完整的保護。

不久前，歐盟決定采取包括停止向香港出口「可能被用於內部鎮壓、攔截通訊或網路監視」的設備或技術在內的「一系列措施」，以回應中國當局強推港版《國安法》。

多個歐盟成員國此後取消了與香港之間的雙邊引渡條約。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利 (Josep Borrell)還曾就港府借疫情延後立法會選舉進行表態，指出此舉令人懷疑「能否持續享有《基本法》所保障的民主權利與自由」。

鄒宗翰/文山/樂然 (中國駐歐使團、歐盟委員會)

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