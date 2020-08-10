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黎智英其人其事

德國之聲 / 德國之聲

苦澀童年

1948年12月，黎智英出生在廣東省會廣州，當時國共內戰已接近尾聲，中國共產黨在一年之後宣告中華人民共和國成立。黎智英七歲時，父親逃亡香港，母親被抓去勞改，他和同樣未成年的姐姐和妹妹相依為命，靠變賣家產以及去火車站幫旅客搬運行李勉強為生，挨餓受辱是經常發生的事情。

黎智英後來在其自傳《我是黎智英》一書中是怎樣描述這段童年記憶的：「解放後，父親叛逃香港，家財散盡，母親也遭批鬥送去勞改，8、9歲就要賺錢養活自己和姐妹。曾經替一名香港旅客搬運行李，但是他沒有賞錢，只給一塊由香港帶來的巧克力，由於從未見、食過，放入口後，覺得是天下間最美味的巧克力。我心想，這是香港人，巧克力必來自香港，香港必是人間天堂，所以我也應該去香港了！」

12歲那樣，黎智英實現了「做香港人」的人生理想。1960年，中國發生嚴重飢荒，毗鄰香港的廣東發生大規模「逃港潮」。黎智英只身借道澳門逃亡香港，當時他身上只有一港元。很快他在一家制作手套的工廠裡找到了工作，最初月薪只有八美元。但他工作積極努力，深得廠方賞識，工資和獎金逐年增加，他將省下來的薪水去投資股票。因為家境貧寒，黎智英一直沒有機會接受完整教育，於是他在工作之余，博覽群書，並通過自學熟練掌握了英語；這段工作和學習經歷，為他日後成為企業家奠定了重要基礎。

1981年，在股市上賺了錢的黎智英，開創了連鎖服裝品牌佐丹奴（Giordano），短短幾年時間就得以發展壯大，成為當時風靡中港台的主要時裝品牌之一。

六四槍響後棄商從文

1989年，中國大陸發生了席卷全國的民主運動。身為企業家的黎智英同情抗議學生，他旗下的佐丹奴印制大量印有民運口號的T恤供人們游行抗議時穿著。他本人也發表公開信敦促時任中國總理的李鵬下台謝罪。

89民運遭血腥鎮壓後，黎智英也成為首批受北京整肅的香港商人之一。佐丹奴在中國大陸的全部業務遭到封殺，黎智英損失慘重，被迫低價出售股權，退出了他一手打造的佐丹奴時裝王國。從此黎智英棄商從文，轉而投身傳媒事業，先後創辦了壹傳媒、《壹周刊》和《蘋果日報》。由於經常批評中國政府，黎智英本人被中國大陸禁止入境，他經手的報刊書籍也均被列入黑名單。

「我會繼續待在香港，奮鬥至最後一天」

長期以來，黎智英一直是香港民主運動的重要支持者和資助者，也因此受到北京和香港建制派的批評，甚至指控他的捐款為黑金。前不久，黎智英接受法新社采訪時表示：「童年時代，我身無分文來到香港，我獲得的一切，都應當感謝香港這塊自由的土地。因此我有必要回饋香港的自由。」

2020年8月10日，黎智英遭香港警方逮捕，罪名為涉嫌違反國安法第29條中，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，另涉及串謀欺詐及煽動罪，同時被捕的還有他的兩個兒子黎見恩及黎耀恩。

六月底，港版國安法生效前夕，黎智英接受德國之聲專訪，被問及是否擔心成為國安法首批打壓目標時，黎智英表示：「我一點也不擔心，我也不會離開香港。我會繼續待在香港，奮鬥至最後一天。無論我是不是北京運用國安法打壓的首要目標都不重要。現在每個香港人都相當擔憂，尤其是在傳媒界工作的香港人，因為我們任何公開發言或是發表的報導都可能被政府作為是‘顛覆國家政權’或‘煽動騷亂’的證據。我認為，香港內部所有人都必須為‘港版國安法’做好准備。」

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黎智英 港版國安法

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