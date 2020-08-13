台灣跟美國建交有何好處？網「一句話」神解：毫無意義

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）9日率團訪問台灣，是睽違6年後首位訪台的美國部長級官員，因此外界認為台美關係再度升溫，這讓一名網友好奇，「如果跟美國建交會有哪些好處」，問題曝光掀起鄉民熱議。

對此，網友留言回應，「建交可能就名義上的朋友」、「軍購可以打折？」、「認真回，這時候可能會有很多奇怪的國家跑來一起建交， 順便討錢」、「國際地位大提升」、「加入衛生組織的路不遠了」。

針對此問題有網友回文，是朋友也不一定要建交，美國跟中國有建交，可是雙方近來互相嗆聲，甚至鬧到關大使館，這樣建交到底是有什麼意義，只要是正常國家，幾乎都有互相建交，已經氾濫到沒意義了。

原PO提到，雖然台灣跟美國沒有建交，但交情比那上百個有建交的好上數倍，光AIT砸大錢在台灣蓋新館就知道，要是沒打算長期當朋友，租個茅草屋就夠，可見台灣跟美國的交情已經不是表面建交這種膚淺的東西。