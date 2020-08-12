台美最好一刻？為了外交，台灣將承受哪些得失？

美中關係不斷惡化、全球新冠疫情未見平息之際，美國衛生部長阿查爾以「請益」之名訪台，被喻為「台美斷交41年來，關係最好的一刻」。然而，這趟「防疫外交」會換來美國相挺，或淪為「外交煙火秀」？台灣又需交換哪些代價？

父親節翌日，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）飛抵台灣，不僅是1979年以來訪台層級最高、也是蔡英文總統上任六年來首位訪台的美國內閣官員，被民間謔稱「美國爸爸來了」，更被喻為「台美斷交41年來邁向關係最好時刻」。

阿查爾此次訪台，主要目的是「要持續深化台美醫療研發、供應鏈安全，以及全球衛生的合作」，預計停留三天，行程包含代表川普會見蔡英文，拜會外交部、衛福部，與防治新冠肺炎的醫護及專家會談，到台大公衛學院演講，參訪口罩國家隊，弔唁前總統李登輝等。

由於阿查爾訪團免除隔離檢疫，引發外界批評「可能成為防疫破口」「雙重標準」等聲浪，但一向嚴守邊境管制的衛福部長陳時中仍破例護航，以「外交泡泡」為名，並聲稱「若有感染，我負責」。

為了豁免14天檢疫，陳時中搭建的「外交泡泡」作法是，要求訪團提供72小時前核酸檢測陰性證明，到台灣在機場需二採陰性，且團進團出、全程防護，並與一般民眾動線分離。這才促成一場闊別多時的外交成果。

阿查爾這趟「請益」之旅，正值美國新冠確診破500萬例、中美關係惡化的關鍵時刻，雖然已引發中國當局的強烈抗議與不滿，但對台美關係而言，已達成三大突破。

突破一：台美關係最好時刻！美國對台承諾愈來愈明確

「這次衛生部長來，不算是最高層級，過去美國內閣部長級也來過很多次，」政大國關中心研究員宋國誠認為，重點是美國官員選在中美交惡的敏感時機訪台，更彰顯此行的特殊意義和使命。

阿查爾的第一個行程、8月10日在蔡英文會面時表示，「代表川普傳達對台灣的強力友誼和支持，也肯定台灣的防疫成就。」阿查爾是1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，總統繼位排序最高的一位；同時，他也是2018年3月川普簽署《台灣旅行法》之後，第一位訪問台灣的美國部長級官員。

近兩年來，台美關係日漸增溫，有跡可尋。相較於1979年以降，美國國會通過和台灣相關的法案，僅有一部《台灣關係法》；但2018年迄今，美國國會已陸續通過《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台北法案》、《台灣保證法》等諸多友台決議和法案，對台灣的承諾可說是愈來愈明確。

美國國會參、眾兩院力挺台灣不遺餘力，尤其是7月底提出的《防止台灣遭侵略法案》，更是台美關係一大突破。

這項由美國眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）提出的《防止台灣遭侵略法案》，強調中國若選擇武力犯台，將授權美國總統動用武力因應，且設有五年落日條款。

「這個法案非常、非常重要，等於是把美國所有對台灣防衛的承諾包含在裡面，且訴諸於第一時間的行動。」宋國誠分析，過去美國在台海一直採取彈性、曖昧的姿態，鼓勵兩岸和平對話，反對片面改變現狀；這項法案一旦通過，只要中共犯台，美國就可以出兵反制。

「台美關係愈緊密，台灣的安全係數就愈高，」宋國誠認為，中共迄今不敢對台動武，就是因為顧慮到美國的干預，而美國是全世界僅剩唯一對台灣負有安全承諾的國家。因此，美國對台友好是利大於弊，「台灣的防衛還是須依賴美國，講白了，就是有靠山。」

突破二：打破「一個中國」！美國聯合台灣、圍堵中國

阿查爾訪台，不僅代表台美關係更加密切，更深層來說，反映了美國對中國政策已有180度翻轉：從冷戰時期的「聯中制蘇」，到支持中國加入國際社會以藉此改變中國制度，如今卻是「圍堵對抗中國」戰略。

「其實，川普已經打破『一個中國』的政策，」宋國誠指出，阿查爾這次訪台於法有據，主要是《台灣旅行法》已經通過，授權美國行政部門進行台美內閣部長級的官方正式互訪。同時，美有意對台出售四架無人偵察機，「等於是向中共擺出一種『聯合台灣、圍堵中國』的態勢。」

宋國誠分析，美國對付中國有一系列戰略部署，主要瞄準三大領域，一是人權迫害，包含新疆和香港問題；二是區域擴張，特別是南海；三是間諜問題。「這一系列的戰略部署，從遏止到圍堵，最後是開戰。」

而台灣在美國圍堵中國的戰略中，具有舉足輕重的戰略地位。

「在地理上、在政治上，台灣是西太平洋重要的戰略支點，美國當然要緊緊把握住，」宋國誠指出，阿查爾這次來訪，強化台美關係、圍堵中國的象徵意義很明顯。

但宋國誠也提醒說，由於台美關係急速升溫，有可能招致中共的報復性反撲，而美國如果對中共的反撲，再採取軍事上的反擊，就會變成惡性循環，很有可能把台灣推向「代理戰場」的局面，「這是台美關係急速升溫所面臨的最高風險。」

因此，宋國誠認為，台灣應謹慎處理台美關係升溫的選項，也就是，應維持在公衛、經貿、文化等領域的合作，同時，儘量避免軍事上的項目，例如參與印太軍演、讓美國租用台灣機場作為軍事基地等，以避免成為兩大強權的「代理戰場」，反而得不償失。

針對美官訪台，中國外交部發言人汪文斌早前表示，「台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題」，中國「堅決反對美台官方往來」，敦促美國堅持「一個中國」原則，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定，並向美方提出嚴正交涉。

紐約時報指出，「這是美國官員的一次罕見高層訪問，很可能會讓北京與華盛頓的緊張關係進一步惡化。」金融時報則指出，這象徵美國對台灣的「戰略轉移」，凸顯美台關係強化，但也為台灣帶來成為美中角力戰場的新風險。

這也意味著，阿查爾訪台，乃至台美關係升溫，已把台灣推向抗中的最前線；而一旦擦槍走火、引爆戰事，將為台灣全民帶來無可承受的代價。

突破三：台美醫療合作！美國欲和中國產業脫鉤，台灣成信任夥伴

過去半年的新冠疫情，揭示了美國對中國醫療產業鍵的依賴，已帶來國家安全風險。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）指出，美國必需的藥品，口罩、手套、護目鏡等醫療器材，以及呼吸器等醫療設備，都過度依賴外國到危險的起步；而中國是世界最大醫療產業製造商之一。

「美國和台灣現在都已經不在WHO，而美國仍處於疫情高峰，加上中美交惡下去，美國已不可能依賴中國的醫療產業鏈。」宋國誠指出，美國要和中國產業脫鉤，透過美國衛生部長來台，就是要和台灣建立起公衛領域、醫療產業鏈的合作關係。

事實上，阿查爾在台美簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」的記者會上指出，未來當美國正式離開WHO，會尋找其他方式透過雙邊和多邊方式，持續與世界合作，也會和台灣討論參與意願。

阿查爾說，「美台將持續分享藥品和疫苗相關資訊，」在檢測試劑、口罩、呼吸器方面，台灣可望支援美國；而疫苗研發落後的台灣，也可望和美國進行技術合作。

從3月和台灣簽訂「防疫夥伴關係聯合聲明」，接著進行「台美防疫視訊會議」「台美太平洋防疫線上對話」；如今是美國衛生部長訪台，可見美國政府正逐步將台灣納入美國的防疫聯盟，也讓台灣得以防疫外交來突破中美防線。

新冠病毒帶來危機，也換來轉機。在全球疫情風雨飄搖中，台灣成功以防疫成績突破國際政治困境，川普此際對台灣示好，究竟是「真朋友、真進展」，還是外交「煙火秀」？在11月3日美國總統大選之後，留待時間印證。

（作者／鄧麗萍 本文出自2020.8.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）