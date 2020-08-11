兩部長見證簽「醫衛合作備忘錄」 阿查爾：傳達川普對台支持

蔡英文總統昨天在總統府接見美國衛生部長阿查爾訪問團，她感謝美國總統川普、國務卿龐培歐等友人持續肯定「台灣模式」在全球對抗疫情上的貢獻，期待台美在共同研發生產疫苗、藥品，都能有顯著進展。阿查爾說，此行代表川普傳達對台灣的強力友誼和支持，肯定台灣的防疫成就。

阿查爾隨後前往中央流行疫情指揮中心，與衛福部長陳時中舉行記者會，見證簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。這是台美斷交以來，台美官方層次最高的簽署儀式。

阿查爾：廿多年合作關係正式化

阿查爾說，近四年來，美國大力支持台灣恢復世界衛生大會（ＷＨＡ）觀察員身分，這次簽署備忘錄，將過去廿多年來雙方合作關係正式化。陳時中說，台美在一些醫療領域已合作廿多年，這次簽署備忘錄，首次將行政層級提高到美國衛生部，並擴大合作範圍，像是公衛實驗室、慢性病防治和藥物濫用等。

因應防疫的關係，蔡總統這次與阿查爾等訪賓會面，與會人士均全程戴口罩，並以拱手代替握手。

蔡總統：ＷＨＡ排除台灣違人權

蔡總統說，從今年三月台美共同發表防疫夥伴關係聯合聲明，雙方在防疫物資交流、疫苗藥品研發生產方面，持續加強合作；前幾天，龐培歐談到阿查爾訪台，提到美方一直希望台灣參與ＷＨＡ討論，但遭中國大陸阻擋，她感到遺憾，政治因素不該凌駕在健康人權之上，ＷＨＡ排除台灣參與，違背醫衛普世人權。

阿查爾表示，非常榮幸來台傳達川普對台灣的強力友誼和支持，他並恭喜蔡總統今年開啟第二任期，誠如龐培歐在今年五月的賀詞提到，蔡總統領導台灣這個蓬勃的民主社會，展現勇氣、視野，對區域及全球都是深刻啟發，他也向全台灣人民對前總統李登輝逝世致上哀悼之意。至於未來是否會有其他官員訪台，阿查爾說，「目前為止，我的訪問非常開心，未來的事可以未來再考慮。」

美方會與台討論參與新機制意願

由於川普日前宣布退出世界衛生組織（ＷＨＯ），甚至不排除創立新組織，台灣未來是否有機會加入，阿查爾表示，美國一直是國際公衛社群最大的資助者，目前美國仍是ＷＨＯ成員，退出多邊機制需要一點時間，當正式離開後，美國會尋找其他適合方式與國際合作，透過雙邊、多邊方式，持續進行美國過去在公衛方面的努力，也會和台灣討論參與意願。

對於阿查爾抵台，並與蔡總統會面，台美簽署衛生合作協議，大陸外交部發言人趙立堅昨天重申北京立場稱，「中方一貫堅決反對美台官方往來，已就有關情況向美方提出嚴正交涉」。