取代WHO？總統府：台美未談成立新組織

美國衛生部長阿查爾率團訪問台灣，日媒產經新聞報導，台美雙方擬討論成立新的國際組織，以取代世界衛生組織（ＷＨＯ），總統府、外交部昨天皆澄清，該報導與事實不符。

總統府表示，該項報導屬傳聞，此次台美間的防疫交流，並未涉及所謂成立新的國際組織事宜；期待台美雙方在共同發表的「防疫夥伴關係聯合聲明」基礎上持續深化醫衛合作，也期盼透過此行與政府相關人員的當面交換意見，共同研擬未來合作方向，讓「台灣模式」能對全球抗疫有更大貢獻，也讓全世界更支持台灣的國際參與。

外交部指出，產經新聞未向外交部查證，即刊登不明消息人士的揣測，該報導與事實不符，外交部表示遺憾。

外交部表示，阿查爾率團來訪，主要在於強化台美雙方在醫衛領域上進一步的交流。在新冠肺炎疫情期間，阿查爾曾多次公開肯定「台灣模式」在全球抗疫的貢獻，因此，這次來訪主要將與台灣的防疫專家做經驗交流，並親身體驗「台灣模式」的運作實況。

外交部表示，多年來，台美間也持續就如何協助台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ）議題深入交換意見；該報導宣稱雙方將討論設立新的國際組織以取代世界衛生組織一事，並非本次台美討論的議題，相關報導有悖事實。

【記者黃有容／台北報導】美國上月表示明年將退出世界衛生組織（ＷＨＯ），外傳美將「另起爐灶」，成立其他醫衛組織，如今美國衛生部長來台，是否代表台灣有機會與美國攜手？中經院副執行長李淳昨表示，美若真的想實行，可能會從「區域性組織」開始，而非成立另一個類似ＷＨＯ的組織來「對抗或取代」。

貿協於昨辦理「後疫情時代：台灣國際醫療再出發」院長座談會，邀請國際醫療產業專家、十二家醫院院長及代表共同座談。李淳會中受訪指出，ＷＨＯ除了關注新冠肺炎以外，還在許多公衛議題中扮演關鍵角色，假設美國真的要另外成立醫衛組織，也不會是完全取代、甚至對抗ＷＨＯ的機構。

李淳認為，美國籌組醫衛「區域性組織」較有可能實現，而在亞太地區，最好的基礎就是ＡＰＥＣ（亞太經濟合作會議），裡面本來就有衛生工作小組，也有超過十年以上的共同討論會，有作為醫衛組織的良好基礎；不過，ＡＰＥＣ裡面還是有跟美國處不好的國家，包括中國大陸、俄羅斯。另外，就是美國現在推的印太戰略，比較核心的夥伴包括澳、紐、日、韓。

李淳猜測，美國會想先從區域性合作組織開始發展，但未來任何發展都有可能，例如可能目的是取代ＷＨＯ、利用此組織給ＷＨＯ更多改革壓力，或是最後仍以ＷＨＯ為核心等。