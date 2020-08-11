國民黨：國際上只有永遠的國家利益

美國衛生部長阿查爾訪台之際，美國貿易代表萊海澤卻否決了與台灣簽訂自由貿易協定（ＦＴＡ）。國民黨主席江啟臣昨天表示，國際上沒有永遠的朋友、沒有永遠的敵人，只有永遠的國家利益，在美中台關係特別詭譎的情況下，蔡政府的外交決策要更加審慎。

江啟臣指出，當前美國疫情仍嚴重，阿查爾來台，不能排除任何可能性，這些雙邊關係變化不只涉及台灣，也涉及美國內政，甚至是美中關係的變化；當前美中關係持續惡化，外交角力不是單純以個別國家利益考量。

至於台美ＦＴＡ協議再卡關，江啟臣表示，自由貿易協定是過去台美雙方在經貿上一直在談的事，為什麼此時丟出如果沒有解決美豬、美牛的問題，就沒辦法來談？

江啟臣說，當阿查爾在談台美衛生合作時，貿易代表在華府卻否決了雙方貿易合作，一來一往之間象徵的外交利益，以及各國自身國家利益考量，蔡政府在短中長期的布局上應更審慎思考，做好萬全準備。

江啟臣也說，當面對其他無邦交、卻期待有雙邊關係的國家時，不能忘記各國有各自的國家利益考量。