看問題／FTA卡關 台美友好關係不敵政治現實

美國衛生部長阿查爾將與我衛生官員針對新冠肺炎的防疫進行交流，將代表美國總統川普悼念前總統李登輝。阿查爾被刻意賦予一定程度的政治意涵，但從美媒最新披露，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）無意洽簽美台自由貿易協定（ＦＴＡ）一事，戳破了史上最佳的台美關係，也讓外界清楚了解台美關係的虛與實。

在正常的兩國關係架構下，從民間交流到官員互訪，是再平常不過的事，但阿查爾這次訪台，美國在台協會（ＡＩＴ）指出，這是首位訪台的美國衛生部長，也是六年來首位訪台的美國內閣官員，更是一九七九年以來訪台層級最高的官員。ＡＩＴ欲畫重點強調台美關係的現況之佳，卻也凸顯雙邊關係的不正常。

川普二○一八年簽署台灣旅行法，立法著重在美高階官員訪台，但在台旅法通過前，美官員訪台所在多有；就算川普為了連任大打台灣牌，這次訪台的阿查爾也未跨越既有框架，這是為何ＡＩＴ要在層級上大作文章，畢竟台美實質關係突破還有很長一段路要走。美國在對台關係上自我設限，不在於忌憚中方的反應，而是完全出自於自我利益，因為以犧牲美中關係，作為提升美台關係的代價，對美國絲毫沒好處。

尤其在川普政府，本質上華府視台北為抗中的一枚棋子，這也是為何白宮前國安顧問波頓會在回憶錄提到，台灣恐成為庫德族後下一個被川普背棄的對象。

美方對台的務實，反映在經貿議題上，台美洽簽ＦＴＡ即是一例。對蔡政府而言，開放含瘦肉精的美豬、部分美牛產品進口，不僅牽涉食安、產業等層面，更是政治問題，最理想的情境是美方能擱置爭議，將台美提升經貿關係置於印太戰略架構下，只要雙方簽署ＦＴＡ，即可發揮領頭羊的作用，化解其他國家與台灣簽署ＦＴＡ的政治障礙，分散經貿上依賴大陸的風險。

華府對台美簽署ＦＴＡ有興趣的人不多，其中一個主要原因就是美豬牛進口台灣卡關，關鍵不在貿易額多寡，而在於台灣遵守科學標準和履行承諾要落實到什麼程度。台美貿易暨投資架構協定（ＴＩＦＡ）自二○一六年十月後停開至今，就是ＵＳＴＲ不滿我方的反制作為。

當坐上經貿談判桌，無論台美關係再怎麼好、訪台官員層級再怎麼高，終究得務實面對爭議，自我感覺良好是無法解決問題。