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阿查爾口誤蔡英文「習總統」綠粉護航「是she啦」 網批：鬼扯

聯合新聞網 / 綜合報導
美國衛生部長阿查爾率團訪台，在總統府會見蔡英文總統。歐新社
美國衛生部長阿查爾率團訪台，在總統府會見蔡英文總統。歐新社

美國衛生部長阿查爾率團訪台，在總統府會見蔡英文總統後，被國民黨發現阿查爾「口誤」並公布一段影片，可見阿查爾感謝蔡英文總統歡迎他來到台灣，卻把蔡總統講成「習總統」（President Xi），總統府對此回應，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿查爾稱呼蔡總統是毫無疑義。不過平時政治立場偏綠較多的PTT論壇為此吵翻了。

今（10）日PTT八卦版上鄉民發表一篇「美國衛生部長口誤？」，發文者說道「剛剛在看美國衛生部長跟蔡總統會面的直播，聽到阿查爾部長第一句『Thank you very much President Xi for welcoming me to Taiwan today』，嗯！？President Xi？我以為我聽錯不停的重聽」，並詢問如果阿查爾是講「Presidency」，前面是不是應該加「the」，他思慮後認為阿查爾應該是口誤，因為後來都沒唸錯了，還呼籲大家不要吵架，孰能無過。

不少民進黨支持者網友前來護航，「是she啦，女總統」、「president C (通用拼音cai=蔡)」、「分明就是念 Presidency」、「可能太緊張了啦，但看得出誠意」。

但其他網友認為口誤就承認，不需要為了硬凹鬼扯藉口，「口誤這麼簡單也不怎麼嚴重的事，結果好幾個在狂拗」、「習跟蔡哪裡發音類似，笑死」、「說恭喜連任的時候發音又正確了？到底是陰謀還是口誤呢？」、「功課沒做好，很糟糕耶」，甚至酸「拿成要給中國看的AB稿了吧」、「他可能以為他是出訪中國XD」。

網路輿論出現後，美國在台協會（AIT）阿查爾講稿原文曝光，文中寫明稱呼蔡總統「President Tsai」，特別標註拼音「ts-eye」。

總統府回應，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿查爾稱呼蔡總統是毫無疑義。建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

美國在台協會（AIT）今貼出預擬的致詞全文，內文中確實是在稱呼「蔡總統」（President Tsai [ts-eye]）。圖翻攝AIT講稿
美國在台協會（AIT）今貼出預擬的致詞全文，內文中確實是在稱呼「蔡總統」（President Tsai [ts-eye]）。圖翻攝AIT講稿

阿查爾 總統府 蔡英文 PTT 台美關係

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