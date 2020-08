阿查爾口誤蔡英文「習總統」綠粉護航「是she啦」 網批：鬼扯

美國衛生部長阿查爾率團訪台,在總統府會見蔡英文總統後,被國民黨發現阿查爾「口誤」並公布一段影片,可見阿查爾感謝蔡英文總統歡迎他來到台灣,卻把蔡總統講成「習總統」(President Xi),總統府對此回應,這純粹只是拼音與發音上的問題,阿查爾稱呼蔡總統是毫無疑義。不過平時政治立場偏綠較多的PTT論壇為此吵翻了。

今(10)日PTT八卦版上鄉民發表一篇「美國衛生部長口誤?」,發文者說道「剛剛在看美國衛生部長跟蔡總統會面的直播,聽到阿查爾部長第一句『Thank you very much President Xi for welcoming me to Taiwan today』,嗯!?President Xi?我以為我聽錯不停的重聽」,並詢問如果阿查爾是講「Presidency」,前面是不是應該加「the」,他思慮後認為阿查爾應該是口誤,因為後來都沒唸錯了,還呼籲大家不要吵架,孰能無過。

不少民進黨支持者網友前來護航,「是she啦,女總統」、「president C (通用拼音cai=蔡)」、「分明就是念 Presidency」、「可能太緊張了啦,但看得出誠意」。

但其他網友認為口誤就承認,不需要為了硬凹鬼扯藉口,「口誤這麼簡單也不怎麼嚴重的事,結果好幾個在狂拗」、「習跟蔡哪裡發音類似,笑死」、「說恭喜連任的時候發音又正確了?到底是陰謀還是口誤呢?」、「功課沒做好,很糟糕耶」,甚至酸「拿成要給中國看的AB稿了吧」、「他可能以為他是出訪中國XD」。

網路輿論出現後,美國在台協會(AIT)阿查爾講稿原文曝光,文中寫明稱呼蔡總統「President Tsai」,特別標註拼音「ts-eye」。