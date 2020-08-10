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美國交流利益導向 江啟臣籲當局謹慎

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
藍營智庫10日舉辦「新冠疫情對全球與台灣經濟的影響與因應」座談會」，圖左起為國民黨立委曾銘宗、賴士葆。（photo by 施凱文／台灣醒報）
藍營智庫10日舉辦「新冠疫情對全球與台灣經濟的影響與因應」座談會」，圖左起為國民黨立委曾銘宗、賴士葆。（photo by 施凱文／台灣醒報）

「國際間沒有永遠的敵人或朋友，只有永遠的國家利益。」國民黨主席江啟臣10日出席智庫座談會前受訪表示，美國在此時拋出美豬美牛議題就是基於其利益考量，呼籲蔡英文總統做決策時需謹慎。中央大學教授單驥則指出，美國在5G應用的落後已影響其經濟發展，包括第2季經濟成長大減32.9%，就是一嚴重警訊。

針對台灣與美國雙方欲簽署FTA自由貿易協定，卻因限制美豬美牛進口遭到貿易代表否決。國民黨主席江啟臣10日受訪時表示，由此可看出每個國家都有自己的利益考量。他說：「尤其像我們跟美、日沒有邦交關係，卻又期待提升雙邊關係的同時，需要更加謹慎。」

「國際上沒有永遠的朋友與敵人，只有永遠的國家利益。」江啟臣提醒，總統蔡英文身為國家元首，在處理涉及人民權利、國家利益的外交事務上必須審慎，尤其現在美中台三邊關係詭譎多變的情況下，很多因素會讓關係變得複雜，「總統必須清楚台灣在當中的國家利益是什麼？」

他也質疑，自由貿易協定是過去台美雙方在經貿上一直在談的事，為什麼此時此刻丟出如果沒有解決美豬、美牛的問題那就沒辦法來談？他說：「當衛生部長在台灣要談衛生合作，貿易代表在華府卻否決雙方的貿易合作，一來一往之間象徵什麼外交利益，蔡英文帶領的國安團隊在佈局上要審慎思考。」

中央大學終身榮譽教授單驥指出，美國國債已佔GDP 120%，實質經濟成長正在下降，美國熱錢也來到台灣造成股市飆升，種族問題則投射出美國政治上面一種激化。他認為，美國社會撕裂可能加深對經濟影響，在5G上應用的落後也影響其發展，包括第2季經濟成長大減32.9%，是美國有史以來最嚴重的情況。

立委賴士葆則表示，川普一面做政治上操作，讓中共起反應獲取他的政治利益全世界正瀰漫一股反中情緒。他說：「全世界保護主義抬頭，各別管自己的內需，但美國、中國的市場跟別人不要來往也可以撐一陣子，台灣應思考更長期的經濟發展。」

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江啟臣 美豬

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