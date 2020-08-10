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83歲森喜朗抱病飛台悼李登輝 台大醫揭右手紗布下的玄機

聯合新聞網 / 綜合報導
日本前首相森喜朗來台弔唁李前總統。圖／總統府提供
日本前首相森喜朗來台弔唁李前總統。圖／總統府提供

日本前首相森喜朗9日率團訪台，代表日方專程前來追悼前總統李登輝，但他目前正在洗腎，只能當天來回。森喜朗手上包裹厚紗布，代表此行是抱病來台，有醫師指紗布下有靜脈留置針，森喜朗對逝世好友的真情流露相當動人。

森喜朗昨（9日）率日本國會跨黨派議員來台弔唁前總統李登輝，弔唁團成員包括首相安倍晉三胞弟眾議員岸信夫等人，蔡英文總統親自接待。森喜朗透露安倍晉三打電話給他，明示暗示請他來台，他欣然接受授命，不過他個人目前正在接受洗腎治療，沒辦法離開東京兩天以上，只能當天來回。

森喜朗訪台時可見其右手上包著厚紗布，抱病從公誠意十足。台大血液疾病權威教授陳耀昌在臉書表示，在紗布下有個「靜脈留置針」，還有露出小部份的墊針頭酒精綿球，這是出院病人若還有靜脈注射的必要，就要放置一個靜脈留置針；裝了此針後每次注射完藥物，就要注入少量抗凝血劑防血液凝固，而為了防止感染，留置針每三四天要換一次。

陳耀昌表示，83歲的森喜朗抱病來台弔唁李前總統，真情流露勝過千言萬語，在國際外交史可能是史無前例？

日本前首相森喜朗（前）9日率日本國會跨黨派議員來台追悼故總統李登輝。圖／中央社
日本前首相森喜朗（前）9日率日本國會跨黨派議員來台追悼故總統李登輝。圖／中央社

森喜朗和李登輝擁有深厚情誼，當記者提問請他分享和李的交情，森喜朗回應若真要他說，他可以說一個小時，他跟李登輝的緣分很深。如今李登輝過世了，他與安倍討論商量過，都認為身為李登輝的友人，想要親自到台灣追思。他表示彼此最深刻的事情是，李登輝曾赴日就醫，當時中國有意見，他仍決定發放簽證給李登輝，因為這是人道問題。

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