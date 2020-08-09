美衛生部長阿查爾訪台 學者：不該歸功台灣旅行法

美國衛生部長阿查爾訪台，政治大學政治系兼任教授嚴震生表示，阿查爾訪台被解讀為1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員，這個說法是有點牽強的，另外，就算沒有「台灣旅行法」，阿查爾也可以來台灣，因此不該將他這次的訪台，歸功給台灣旅行法。

嚴震生說，民進黨政府說阿查爾是最高層級內閣官員，因為在美國總統繼承順序上他排名第12，但這個繼承順序是根據部會成立的時間而訂，而因為911攻擊而最晚成立的國土安全部排在後面，順序甚至比退伍軍人部後面，難道國土安全部的重要性會小於退伍軍人部？因此用這個順序來提高阿查爾的地位，他認為沒有必要。

嚴震生說，1994年美國就有部長級官員來台訪問，今年剛好有疫情，公衛議題就成了訪台的好理由，而阿查爾並非美國總統川普面前的紅人，也不是決策圈內的重要幕僚，雖然他是美國的衛生部長，等同我國衛福部長陳時中，但陳時中過去天天舉行記者會說明疫情，可是美國的疫情簡報會議大多是由川普親自主持，陪同川普開記者會的官員，不是國家過敏和傳染病研究院院長佛奇，就是疾病管制預防中心的主任博克斯，阿查爾在疫情擴大後就沒聲音了。嚴震生甚至認為，川普若有第二任，衛生部長應該會換人做。

嚴震生說，就算沒有台灣旅行法，美國非國防及外交的高級官員還是隨時可以訪問台灣，這是1994年前總統柯林頓政府任內對台灣政策的調整，當時就有規定美國除了國防和外交相關的閣員外，其餘屬於經濟和技術部門的部長都可以訪台。他表示，衛生部長不是國防和外交部相關領域，阿查爾這次來不應歸功給台灣旅行法。

對外關係協會秘書長黃奎博說，阿查爾訪台不能說是美國最高層級官員訪台，應該是「訪台層級最高官員之一」；阿查爾來台顯示台灣旅行法終於有比較顯著的作用，川普和過去幾任總統一樣，敢派閣員級的官員來台，過去沒有台灣旅行法，閣員級的官員還是會來，所以閣員、官員要不要來，和台灣旅行法是兩回事。

黃奎博說，阿查爾這次來，在公共衛生等方面的合作，例如疫苗方面美國可以對台灣的援助，畢竟這方面美國走在台灣前面，雙方應該洽談相關功能性合作，這才是政府該做的事。