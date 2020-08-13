為陸生返台就學 青年發聲、學者相挺

「教育權豈有藍綠之分？請政府即刻開放陸生返台就學！」針對蔡政府5日開放境外在學學位生返台，卻獨漏非應屆畢業陸生，學生青年團體13日邀學者齊聲抗議，學者郭力昕、廖元豪、左正東呼籲陸委會與教育部溝通，應在兼顧防疫考量及受教權人道下，開放5,000多位受限的陸生即刻返台就學。

學生青年挺陸生

台灣學權陣線共同發起人何元楷說，基於防疫考量，政府應該要提供所有境外生，包含陸生，相關的防疫措施來因應，使包含陸生在內的境外生可以返台就學。連教育部長潘文忠都表示希望包含陸生在內的境外生能在這學期返台，呼籲教育部能盡快和陸委會討論出相關辦法。

台學陣共同發起人黃翎軒認為，政府開放境外生卻排除陸生，無非是在侵害陸生的學習權益，陸生應該和其他境外生適用同樣的標準。查閱其他國家的境外生返回就讀相關措施，少有針對陸生的歧視性政策，政府都應該積極去暢通陸生返台的管道，而不是用排除和禁止的方式回應，使陸生的學習權受到更大的損害。

「遠距離教學無法取代親身來台就學的種種，包括他與同儕、老師的互動，及圖書館等實體資源。」中華青年公共參與協會副秘書長陳賀煦強調，陸生不在台灣上課，較難參與課堂上的討論，不僅無法聽清楚同學的看法，也很難向老師提出問題；甚至有陸生由於寫論文用的專書放在台灣，導致研究全面停擺。

學者捍衛陸生受教權

「這是極其愚蠢、膽怯、毫無主動促進能力跟想像力的低水平政治手法！」政大傳播學院院長郭力昕毫不諱言的說，打不過對方就去懲罰弱勢的一群，這些弱勢恰恰是足以和平轉變中國的力量，也是台灣安全重要的外部因素。台灣政府只會恐懼、憎恨對岸，但「不惜一戰」的主張擺明是罪惡，島內青年實應深思。

政大法律系副教授廖元豪也分享，他在課堂上大談美國麥卡錫主義，陸生討論言論自由非常熱烈。台生陸生健全交流是台灣安全最好的保障，也是反向滲透的利器。為何兩岸這麼緊張時，陸生還想要來？因為他們是全中國大陸最愛台灣的一群人，但號稱民主的台灣政府卻這樣惡搞，只會讓陸生對民主感到失望。

「我們站在當老師的心情，為學生們站出來的勇氣喝采！」台大政治系教授左正東說，他除了代為轉達前總統馬英九的支持，也引述前陸委會主委賴幸媛的鼓勵詞說，「年輕人相互了解，是台灣安全的關鍵保障！請勿對陸生設立不必要的人為障礙。」

台灣學權陣線共同發起人黃翎軒（左）譴責，政府在侵害陸生的學習權益；右起學者左正東、廖元豪。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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